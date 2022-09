Home

L’allerta meteo non è rossa, il Comune RETTIFICA: “Aperto il C.O.C e attivate tutte le procedure nella scala di allarme su scala locale”

8 Settembre 2022

L’allerta meteo non è rossa, il Comune RETTIFICA: “Aperto il C.O.C e attivate tutte le procedure nella scala di allarme su scala locale”

ATTENZIONE ERRORE NEL COMUNICATO PROVENIENTE DAL COMUNE DI LIVORNO, IL COMUNE CORREGGE

NEL COMUNICATO ORIGINARIO VENIVA SCRITTO ALLERTA METEO PASSA A COLORE ROSSO (VEDI SCREENSHOT E PDF DEL COMUNE DI LIVORNO)

Dal momento che è la Regione che assegna in previsioni il codice rosso; su scala locale siamo passati quindi da una previsione con codice giallo di vigilanza alla fase operativa di allarme

ECCO IL COMUNICATO RETTIFICATO

Temporali, la Protezione Civile ha aperto il C.O.C e attivato tutte le procedure nella scala di allarme su scala locale

Attivato il numero di emergenza 0586-820400

Livorno, 8 settembre 2022 – La forte perturbazione in atto su Livorno fino dalle prime ore dell’alba, con il superamento dei limiti pluviometrici previsti da piano di Protezione Civile ha indotto la Protezione civile comunale ad aprire il C.O.C. alle ore 5.20 con l’attivazione di tutte le procedure di allarme su scala locale.

Si era formata intorno alle 4.15 una cella temporalesca che ha colpito Livorno in maniera estremamente intensa. Si è trattato di un temporale autorigenerante e persistente, con fulminazioni intense e piogge concentrate in specifiche zone (in successione Stagno, Corbolone, Valle Benedetta).

Al pluviometro del Corbolone sono stati toccati 118 millimetri all’ora, ed è stata messa in campo il massimo dell’operatività della Protezione Civile , che ha mandato una telefonata di allerta alle 5.30 e inviati i banditori sul territorio per avvisare direttamente delle situazioni più rischiose. 6 squadre della Polizia Municipale con altoparlante hanno invitato alla massima prudenza (rischio allagamenti e frane).

Per le prossime ore ancora condizioni di marcata instabilità per cui su raccomanda la massima prudenza. Tecnici e volontari di protezione civile con le pattuglie dei Vigili Urbani sono allertate e monitorano la situazione.

