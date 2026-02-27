L’ambasciatore di Svizzera in Italia in visita alla sede di Livorno della Camera di Commercio
Livorno, 27 febbraio 2026
Durante la visita istituzionale a Livorno, ieri pomeriggio l’ambasciatore di Svizzera in Italia Roberto Balzaretti ha incontrato nella sede della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno il presidente Riccardo Breda ed il segretario generale Pierluigi Giuntoli.
Proficuo e cordiale lo scambio tra i vertici camerali ed il rappresentante del governo elvetico:
al centro dell’incontro il legame tra Livorno e la comunità Svizzera, a partire dal primo presidente della Camera di Commercio Pietro Senn.
Intorno alla figura di Senn ed al legame storico tra la città e la comunità elvetica, è stata anche allestita una piccola esposizione con i documenti dell’archivio camerale.
La visita in Camera di Commercio si inserisce nell’ambito del progetto “In Cammino con la Svizzera”, che porterà l’Ambasciatore nelle venti regioni italiane con varie tappe, tra cui quella di Livorno nella giornata odierna.