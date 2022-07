L’Ambito Livorno cerca agenzie di viaggio/tour operator per offrire attività turistiche ai buyers della  fiera Buy Tuscany 

Pubblicato sul sito del Comune di Livorno (sezione Gare alla pagina avvisi) un avviso di manifestazione di interesse dell’Ambito Livorno, finalizzato all’individuazione di agenzie di viaggio/tour operator interessati all’organizzazione di accoglienza e promozione, per i buyers che parteciperanno alla fiera del turismo “Buy Tuscany.”

Qui l’avviso:

Quest’anno infatti Toscana Promozione Turistica ha scelto la città di Livorno come sede di svolgimento della fiera annuale di settore “Buy Tuscany”, che si svolgerà dal 29 al 30 settembre presso il Terminal Crociere, con la partecipazione di più di 200 buyers nazionali ed internazionali.

In collaborazione con TPT, sono state individuate alcune proposte di visita e intrattenimento da offrire ai buyers che soggiorneranno a Livorno dal 28 al 30 settembre e all’Isola di Capraia dal 30 settembre al 3 ottobre (pre-tour e post-tour riferite all’offerta turistica dell’Ambito di Livorno comprendenti escursioni, itinerari, esperienze, degustazioni ecc.).

Il costo dei tour sarà a carico dei Comuni dell’Ambito.

Con il presente avviso il Comune di Livorno – in qualità di capofila dell’Ambito – intende, quindi, individuare un soggetto operativo qualificato e dotato dei necessari requisiti professionali per organizzare l’offerta turistica, ovvero imprese turistiche appartenenti alle tipologie previste dalla L.R. 86/2016, e s.m.i tra cui: agenzie di viaggio o tour operators operanti nel settore dell’incoming, debitamente autorizzati secondo la legge allo svolgimento di tale attività.

Gli operatori interessati dovranno presentare una manifestazione di interesse inviando una PEC, entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 5 agosto 2022, al Comune capofila comune.livorno@postacert. toscana.it indirizzata al Settore Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa e indicando nell’oggetto “Avviso pubblico per la selezione di agenzie di viaggi o tour operator per la Fiera Buy Tuscany 2022”.