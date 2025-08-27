Home

L’amichevole Reggiana Libertas termina pari

27 Agosto 2025

Livorno 27 agosto 2025

La Libertas pareggia sul campo della Pallacanestro Reggiana

Seconda amichevole precampionato per la Libertas Livorno 1947. Amaranto impegnati sul campo della Una Hotels Reggio Emilia, squadra di fascia alta in serie A. La sfida è stata disputata a porte chiuse al PalaBigi e con il punteggio azzerato al termine di ogni quarto. La LL ha mostrato di essere in palla e nel contesto di una partita assai combattuta ha reso la vita difficile ai quotati avversari. Molto bene Woodson e Tiby. Preciso dalla distanza anche Matteo Piccoli. La Libertas si è aggiudicata i primi due quarti per 16-15 e 35-28, per poi cedere il passo (15-16, 16-23) nei rimanenti due. Alla fine, la sommatoria dei singoli parziali ha dato come risultato un pareggio: 82-82. Dopo Tozzi a Follonica, è stata la volta di Filoni a saltare l’amichevole nel contesto della gestione dei carichi di lavoro.

Questo il tabellino.

Woodson 23, Tiby 17, Valentini, Fantoni 7, Tozzi 9, Filloy 5, Possamai 5, Piccoli 14, Isotta 2, Nilo, Sipala. FIloni NE, Zanchetta NE.