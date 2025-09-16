Home

L’Amministrazione comunale ricorda Carlo Azelio Ciampi nella ricorrenza della sua scomparsa

16 Settembre 2025

Livorno 16 settembre 2025

L’Amministrazione Comunale ricorda l’anniversario della morte del Presidente Emerito avvenuta a Roma il 16 settembre del 2016 con le parole del sindaco Luca Salvetti: “Rimarrà sempre vivo in noi livornesi il ricordo del nostro caro Presidente e concittadino Carlo Azeglio Ciampi che l’Amministrazione Comunale nel 2019 ha omaggiato con l’intitolazione della Rotonda di Ardenza. Il Presidente Emerito non ha mai dimenticato la sua Livorno e i suoi concittadini tornando in città quando il lavoro e la politica glielo permettevano.

La sua saggezza e lungimiranza politica sono fari di riferimento per noi amministratori”.

Inoltre il giorno 2 novembre, commemorazione di tutti i defunti, l’Amministrazione Comunale deporrà un mazzo di fiori alla cappella della famiglia Ciampi, al cimitero della Misericordia, dove è sepolto Carlo Azeglio, rispettando una comunicazione della Presidenza della Repubblica, che ogni anno invia ai Prefetti delle città dove sono sepolti gli ex Presidenti una lettera di invito ad onorarne la memoria.