9 Febbraio 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 9 febbraio 2025 L’Amministrazione di Rosignano ricorda Mauro Donati

Mauro Donati, originario di Rosignano Solvay, per anni patron di uno dei più famosi locali italiani, il Ciucheba di Castiglioncello, è morto nella mattinata di domenica 9 febbraio 2025 a Livorno, città dove abitava da parecchi anni. Avrebbe compiuto 80 anni fra qualche mese..

Con lui scompare una delle figure più note del nostro territorio. Una persona che era riuscita a portare il grande cabaret, i grandi interpreti della musica italiana e soprattutto del cinema anni Ottanta e Novanta in quella Castiglioncello che con i grandi autori della cinematografia, registi, sceneggiatori e attori (da Suso Cecchi d’Amico a Luchino Visconti, da Marcello Mastroianni ad Alberto Sordi) aveva trasformato dalla fine degli anni Cinquanta la Perla del Tirreno in una succursale di Cinecittà per le vacanze estive.

La salma di Mauro Donati è stata composta in una delle stanze del commiato del Cimitero Comunale della Cigna (cimitero dei Lupi) a Livorno dove lunedì 10 febbraio alle 16.45 ci sarà la cremazione.

Dal 1972 al 2002 il Ciucheba, nato dove si trovava la Biscondola, un famoso ristorante affacciato sul mare, è stato un simbolo della Castiglioncello dei “nomi famosi.”, anni dopo l’apoteosi del film “Il sorpasso” con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, girato in gran parte proprio a Castiglioncello.

Il Ciucheba puntava molto sul piano bar (uno dei musicisti più assidui alla tastiera è stato Neno Vinciguerra), ma aveva anche una discoteca con dj all’avanguardia e un ristorante estivo che diventò subito famoso perché l’estro di Mauro Donati, un artista nato alla scuola d’arte di Firenze e perfezionatosi a Parigi, fu quello di mettere sulla terrazza superiore del locale alcuni gozzi dopo averli trasformati all’interno con tavoli e panche. Lì si cenava in estate sotto le stelle e lì, una sera, arrivò per uno spettacolo un giovane Beppe Grillo che mise quei gozzi del mirino della sua verve comica e istrionica tirando fuori un recital totalmente inedito.

Ma l’apoteosi fu nel 1992 quando Gabriele Salvatores, dopo aver vinto l’Oscar (migliore film straniero) con “Mediterraneo”, fu protagonista insieme a Diego Abatantuono, Ugo Conti, Claudio Bigagli, Giuseppe Cederna, Gigio Alberti e molti altri del cast, di una festa a invito cominciata nel tardo pomeriggio e terminata all’alba del giorno dopo. Con i fans degli attori fuori ad aspettare l’autografo.

Un party memorabile in stile red carpet – con champagne e una gigantesca torta a tema – di cui fu come sempre maestro di cerimonie Mauro Donati che nel suo locale si muoveva e si è mosso per tre decenni da perfetto anfitrione.

Dopo la scuola d’arte a Firenze e il passaggio a Parigi, ci fu il primo ritorno in Toscana causato dalla nostalgia del mare. Poi Donati fu venditore di auto nel capoluogo toscano, dove venne anche eletto miglior professionista dell’anno. Nel 1970 un nuovo ritorno alle origini. Donati rilevò un locale sotto l’Hotel Tornese a Cecina Mare. Ebbe un grande successo, ma due anni dopo Mauro – come lo chiamavano tutti – si trasferì a Castiglioncello aprendo il Ciucheba che dominava l’angolo ai piedi della scalinata che dalla Pineta Marradi conduce ai Tre Scogli e al lungomare che porta a Caletta. Nel simbolo – diventato iconico – un profilo stilizzato di donna, con ornamenti etnici inseriti proprio da Donati. E da subito cominciò ad allungarsi la lista dei nomi famosi. Da Renato Zero in tutina attillata di paillettes rosse che cantava il Paleobarattolo a Franco Califano e Bruno Lauzi. E poi una passerella continua di personaggi: dal cabaret arrivavano (anni ’70 e ’80) I Gatti di Vicolo Mira-coli, con Alba Parietti e Mara Venier, fidanzate di Franco Oppini e Jerry Calà, Beppe Grillo e I Giancattivi (Athina Cenci, Alessandro Benvenuti e Francesco Nuti), Massimo Boldi, Teo Teocoli. Cominciò a frequentare il Ciucheba anche Diego Abatantuono, che stava avendo un grande successo nel cinema. C’erano Renzo Montagnani e Corrado Tedeschi, Giorgio Ariani e Le Sorelle Bandiera. Risale al 1996 l’inaugurazione del Piccolo Ciucheba in Costa Smeralda, che rimase aperto fino al 1999. Poi il ritorno di Mauro a Castiglioncello e nel 2002 la decisione di lasciare il locale. Oggi, dopo anni, nel luogo dove c’era il famoso locale è stato da poco aperto il cantiere per la costruzione di alcuni appartamenti.

Chiusa definitivamente l’avventura del Ciucheba, Donati si trasferì a Livorno, tornando a dipingere come agli esordi del suo percorso professionale e partecipando a numerose mostre, anche a Parigi. Lascia la moglie, tre figli e alcuni nipoti.

In questo doloroso momento, giungano alla famiglia Donati le condoglianze del sindaco Claudio Marabotti, della Giunta e dell’Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo.