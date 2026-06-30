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Cronaca

L’Amministrazione nomina tre garanti

Cronaca

30 Giugno 2026

L’Amministrazione nomina tre garanti

Livorno, 30 giugno 2026

Durante la seduta del Consiglio Comunale sono stati nominati tre garanti: garante delle persone con disabilità, garante dei diritti delle persone private della libertà personale, garante dei diritti per l’infanzia e adolescenza.

Il Garante rimane in carica per 5 anni e comunque non oltre il mandato del Sindaco.

L’unica riconferma è stata quella di Marco Solimano, garante dei diritti delle persone private della libertà personale, ruolo che ha già esercitato nella precedente legislatura.

E’ stata nominata garante delle persone con disabilità Flavia Marzano, nata nel 1954 a Savona, laureata in Scienze dell’Informazione a Pisa. E’ un’esperta di trasformazione digitale, innovazione e open government e docente universitaria. E’ stata Assessora a Roma Semplice (Roma Capitale) ed è fondatrice di Stati Generali dell’Innovazione. Da più di 25 anni opera per l’innovazione della Pubblica Amministrazione.

E’ stato nominato garante dei diritti per l’infanzia e adolescenza

Salvatore Nasca, già consigliere comunale eletto nelle liste Pd, nella precedente legislatura. Nato a Palermo nel 1957, è laureato in sociologia ed ha il diploma di assistente sociale.

Direttore in pensione dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna per la Toscana e l’Umbria, Dipartimento giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia.

Le tre cariche sono state approvate all’unanimità dal Consiglio Comunale.

Il sindaco Luca Salvetti ha ringraziato il garante uscente delle persone con disabilità Valerio Vergili, per l’ottimo lavoro svolto.