Home

Cronaca

Aree pubbliche

L’Amministrazione: posti tolti da piazza Garibaldi compensati in aree limitrofe e a distanza veramente contenuta

Aree pubbliche

12 Giugno 2026

L’Amministrazione: posti tolti da piazza Garibaldi compensati in aree limitrofe e a distanza veramente contenuta

Livorno 12 giugno 2026 L’Amministrazione: posti tolti da piazza Garibaldi compensati in aree limitrofe e a distanza veramente contenuta

La Giunta comunale ha approvato alcune modifiche alla disciplina della sosta in zona Garibaldi-Repubblica

La Giunta comunale (deliberazione 460/2026) ha approvato alcuni indirizzi relativi alla disciplina della sosta in zona Garibaldi – piazza della Repubblica, che nei prossimi giorni diventeranno operativi con apposita ordinanza dell’ufficio Mobilità.

È innanzitutto istituita l’area pedonale in piazza Garibaldi, allo scopo di renderla un luogo più vivibile e frequentato, che favorisca la buona socialità e la vitalità commerciale, producendo modalità spontanee e collettive di controllo e di cura.

Tutti i posti tolti da piazza Garibaldi per la pedonalizzazione vengono compensati nelle aree limitrofe e ad una distanza veramente contenuta.

I provvedimenti riguardanti le aree circostanti, riescono infatti a salvaguardare le esigenze di sosta dei residenti in un quartiere ad alta densità abitativa, in particolare quelle dei residenti nelle zone regolamentate “B” e “C”, raggiungendo un equilibrio tra l’esigenza di garantire accessibilità e attrattività alle attività economiche presenti e il diritto degli abitanti ad accedere facilmente alle proprie abitazioni e ad usufruire, nella propria zona di residenza, di condizioni di sosta differenziate ed agevolate rispetto al resto degli interessati.

È approvata l’abrogazione degli spazi di sosta a pagamento nel tratto di via Garibaldi compreso tra il civico 42 e l’intersezione con via Francesco Carlo Pellegrini, e nell’area di parcheggio adiacente allo spartitraffico lato nord di piazza della Repubblica.

Questi spazi diventano “zona a sosta controllata”, riservati esclusivamente ai titolari di contrassegno lettera “S”. Negli orari in cui è in vigore la zsc, quindi, i non residenti non vi potranno parcheggiare, nemmeno a pagamento.

È stata poi approvata la trasformazione in parcheggi “promiscui” degli stalli blu presenti su alcuni tratti stradali. Questi spazi sosta, che fino ad adesso sono stati solo a pagamento, potranno essere utilizzati, gratuitamente, anche dai residenti. In particolare:

– la sosta negli stalli a pagamento presenti nel tratto di piazza della Repubblica compreso tra via de Larderel e via della Pina d’Oro è consentita in modalità gratuita ai veicoli muniti delle abilitazioni per la zona a sosta controllata “S”;

– la sosta negli stalli a pagamento presenti nel tratto di piazza della Repubblica compreso tra via del Voltone e via de Larderel è consentita in modalità gratuita ai titolari di abilitazioni per la zsc lettera “S” e ai titolari di abilitazioni per la zona a traffico limitato lettera “M”;

– la sosta negli stalli a pagamento presenti nel tratto di piazza della Repubblica compreso tra via della Posta e via delle Galere è consentita in modalità gratuita ai veicoli muniti delle abilitazioni per la ztl “B”;

– la sosta negli stalli a pagamento presenti nel tratto di via Cosimo Del Fante compreso tra via Giovannetti e scali Saffi è consentita in modalità gratuita ai veicoli muniti delle abilitazioni per la ztl “C”.

Potranno sostare gratuitamente su questi parcheggi promiscui anche i titolari di permessi relativi alle categorie professionali e sociali indicate nel “Disciplinare della circolazione nel centro abitato”, secondo le modalità da esso previste per ciascuna categoria.

