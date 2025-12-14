Home

Politica

“L’Amministrazione riconferma l’amministratore unico CROM, poi si sconcerta e solidarizza con i dipendenti per le ferie negate”

Politica

14 Dicembre 2025

“L’Amministrazione riconferma l’amministratore unico CROM, poi si sconcerta e solidarizza con i dipendenti per le ferie negate”

Rosignano 14 dicembre 2025 “L’Amministrazione riconferma l’amministratore unico CROM, poi si sconcerta e solidarizza con i dipendenti per le ferie negate”

Con il post social pubblicato da Rosignano nel Cuore (Lista civica) del sindaco Marabotti Sostegno ai Dipendenti Crom, il consigliere di opposizione Calderone (FdI) “insorge”

Nel post social pubblicato da Rosignano nel Cuore si legge:

“Sostegno ai dipendenti Crom

I gruppi consiliari Rosignano nel Cuore, Movimento 5 Stelle e Io Voto Io Vinco esprimono forte preoccupazione per la situazione che sta coinvolgendo le lavoratrici e i lavoratori di CROM Servizi. Riteniamo decisamente preoccupante la decisione dell’Amministratore Unico di vietare la fruizione delle ferie nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, esse non sono un privilegio ma un diritto fondamentale, imprescindibile per la tutela del benessere e della dignità di ogni dipendente, a maggior ragione in un servizio pubblico essenziale come quello delle farmacie comunali.

Apprendiamo inoltre con rammarico che, nonostante l’incontro tra l’azienda e le organizzazioni sindacali, incontro durante il quale i sindacati hanno comunque garantito un presidio minimo di personale per assicurare il regolare svolgimento delle attività, l’Amministratore Unico abbia scelto di non modificare la propria posizione.

Un atteggiamento che rischia di alimentare un clima di tensione non necessario e di gravare ulteriormente su chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale alla cittadinanza.

Come gruppi consiliari desideriamo esprimere vicinanza e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti.

Allo stesso tempo, sollecitiamo le Amministrazioni Comunali proprietarie di CROM ad esercitare in modo chiaro la propria funzione di vigilanza e di indirizzo sulla partecipata.

Per questo chiediamo ai Sindaci di intervenire con urgenza, promuovendo il dialogo e favorendo una soluzione equilibrata e rispettosa dei diritti delle persone, al fine di ristabilire un clima costruttivo e garantire il buon funzionamento delle farmacie comunali.

Continueremo a seguire da vicino la vicenda, mettendoci a disposizione per contribuire ad una soluzione che tuteli sia il servizio pubblico ma, soprattutto, le lavoratrici e i lavoratori che lo rendono possibile”.

Per Calderone FdI la vicenda delle ferie negate ai lavoratori Crom è il risultato di una gestione fallimentare di una maggioranza allo sbando. Queste le sue dichiarazioni in merito alla vicenda:

“CROM: gestione fallimentare, maggioranza allo sbando

Apprendo con sconcerto che sulla pagina Facebook della lista civica Rosignano nel Cuore sia stata espressa solidarietà ai lavoratori delle farmacie CROM per l’ennesima decisione discutibile presa dall’amministratore unico, da loro stessi riconfermato, che avrebbe negato le ferie nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre.

Una decisione assurda e inaccettabile, che dimostra ancora una volta l’incapacità gestionale di chi amministra una società partecipata del Comune e, soprattutto, la totale confusione politica della maggioranza.

Non si può, da un lato, confermare un amministratore unico e, dall’altro, fingersi solidali con i lavoratori colpiti dalle sue scelte. È un atteggiamento ipocrita e incoerente, che offende l’intelligenza dei cittadini e manca di rispetto ai dipendenti.

CROM continua a essere gestita senza una visione, senza programmazione e senza il minimo buon senso, mentre la maggioranza si limita a comunicati di facciata nel tentativo di scaricare responsabilità che invece sono tutte politiche.

I lavoratori meritano rispetto, tutele e certezze.

Rosignano merita un’amministrazione capace e coerente, non questo continuo scaricabarile.

Enzo Calderone

Fratelli d’Italia – Rosignano”