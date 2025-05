Home

14 Maggio 2025

Lanci di birra e “invasione di campo”: 2500 euro di multa e squalifica del campo per la Libertas

Livorno, 14 maggio 2025 – Dura (ma ampiamente prevedibile) sanzione del giudice sportivo per la Libertas Livorno 1947. I tre lanci di birra (intere bicchierate) sul campo costeranno alla società 2500 euro.

A questa multa, si aggiunge la squalifica del campo per una gara per la prossima giornata. Quest’ultimo provvedimento, ieri sera invece non era prevedibile essendo ascrivibile a un solo soggetto, che avrebbe invaso il campo a fine gara per insultare i giocatori di Vigevano.

Questo l’estratto del bollettino del giudice sportivo:

BIEMME SERVICE LIBERTAS LIVORNO 1947. Ammenda di Euro 2.500,00 per offese e minacce, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri e di due tesserati avversari ben individuati, per lanci di bicchieri di birra che, in una occasione, colpivano il secondo arbitro e che comportavano la temporanea sospensione della gara per ripulire il terreno di gioco [art. 27,3 RG rec., art. 27,4bd RG rec., art. 27,5bd RG rec., art. 24,4 RG, art. 27,7ac RG rec., art. 24,2b RG]

BIEMME SERVICE LIBERTAS LIVORNO 1947. Squalifica campo per 1 gara perché al termine della gara un individuo isolato invadeva il campo di gioco e si avvicinava a breve distanza dai tesserati avversari per offenderli e deriderli [art. 29,3A RG rec., art. 24,4 RG].

Se la squalifica non sarà – come probabile – commutabile in un’ammenda, la società dovrà trovare un campo neutro (la scorsa volta fu Piombino) dove giocare la prossima partita. La speranza di tutti è ovviamente che il problema riguardi la prossima stagione e non gara -5 dei playout di basket A2.