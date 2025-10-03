Landi (FdI): I diritti dei cittadini delle isole dell’arcipelago toscano non valgono meno di quelli di chi vive sulla terraferma
I diritti dei cittadini delle isole dell’arcipelago toscano non valgono meno di quelli di chi vive sulla terraferma.
La continuità territoriale è un tema importante, di cui la Regione deve assolutamente occuparsi smettendo di prorogare.
La Toscana ha bisogno di un cambiamento!