Elba 3 Ottobre 2025

Landi (FdI): I diritti dei cittadini delle isole dell’arcipelago toscano non valgono meno di quelli di chi vive sulla terraferma

I diritti dei cittadini delle isole dell’arcipelago toscano non valgono meno di quelli di chi vive sulla terraferma.
La continuità territoriale è un tema importante, di cui la Regione deve assolutamente occuparsi smettendo di prorogare.
La Toscana ha bisogno di un cambiamento!

Regionali Marco Landi
