Home

Cronaca

Landi (FdI): “Sulla Darsena Europa serve investire e colmare le carenze infrastrutturali”

Cronaca

20 Settembre 2025

Landi (FdI): “Sulla Darsena Europa serve investire e colmare le carenze infrastrutturali”

Livorno 20 settembre 2025 Landi (FdI): “Sulla Darsena Europa serve investire e colmare le carenze infrastrutturali”

“La Darsena Europa rappresenta una progettualità su cui dobbiamo investire e giocarci tutto” – così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Marco Landi, è intervenuto sul futuro del porto di Livorno e sulla necessità di sostenere lo sviluppo della nuova piattaforma logistica.

Secondo Landi, i fondi già messi in campo dall’Autorità Portuale per la Piattaforma Europa segnano un passo importante, ma non bastano. “La Darsena Europa nel suo complesso deve camminare di pari passo con il potenziamento delle infrastrutture che collegano la costa, sia sul piano ferroviario che stradale – ha sottolineato –. Non si può pensare a uno sviluppo del porto e dei suoi traffici senza affrontare con decisione le attuali carenze logistiche e di collegamento”.

Per il consigliere regionale, la sfida si gioca tutta sulla capacità di Livorno e della Toscana di dotarsi di strumenti adeguati a rendere competitivo il nuovo terminal anche nel quadro internazionale. “Le opportunità ci sono – ha concluso Landi – ma occorre lavorare in modo coordinato e con una visione chiara, altrimenti si rischia di perdere il treno dello sviluppo”.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>