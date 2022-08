Home

17 Agosto 2022

Landi: “Sedia a rotelle su traghetto, com’è possibile non sia garantita la mobilità?”. Chiesti chiarimenti alla Regione

Elba (Livorno) 17 agosto 2022 – Landi: “Sedia a rotelle su traghetto, com’è possibile non sia garantita la mobilità?”. Chiesti chiarimenti alla Regione

Elba, Barriere architettoniche sui traghetti

Landi (Lega): C’è ancora tanta strada da fare per garantire diritto a mobilità. Regione dica se contratto di servizio è rispettato

Com’è possibile che nel 2022 un traghetto che effettua i collegamenti con la terza isola d’Italia non sia in grado di garantire il diritto alla mobilità delle persone su una sedia a rotelle?

È quello che è accaduto pochi giorni fa a Cesareo, il chitarrista degli Elio e le storie tese.

C’è ancora tanta strada da fare per abbattere ogni ostacolo che penalizza le persone con disabilità. Intanto chiederò alla Regione di verificare che gli obblighi sull’accessibilità dei traghetti siano stati rispettati. Il tempo per mettersi a norma c’era: non possiamo affidarci alla disponibilità del personale”.

Lo scrive il consigliere regionale della Lega Marco Landi commentando il video con cui Cesareo, chitarrista di Elio e le storie tese, denuncia gli ostacoli incontrati sul traghetto Moby Baby Two

Questa la video denuncia di Cesareo (nel video si vede anche come viene trasportato)

