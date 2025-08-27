Home

Landi, Tomasi e Ferrari in visita all’ospedale di Piombino, “Valorizzare presidi nelle aree più lontane dai grandi centri per garantire diritto alla salute di tutti i toscani”

27 Agosto 2025

Piombino (Livorno) 27 agosto 2025

“Gli ospedali, tutti gli ospedali, hanno pari dignità. Tutti i toscani, a prescindere da dove abitano, hanno lo stesso diritto alla salute.

Ieri insieme al candidato presidente della Regione Toscana per il centrodestra Alessandro Tomasi e al sindaco di Piombino Francesco Ferrari ho visitato l’ospedale Villamarina per conoscere le eccellenze e le carenze di questi presidi e incontrare gli operatori e la dirigenza sanitaria.

Strutture che danno risposte efficienti ai cittadini grazie alla competenza, alla professionalità, alla passione del personale sanitario. Strutture che meritano di essere potenziate e valorizzate per essere sempre più attrattive per i medici e gli infermieri.

Solo così si innesca un circolo virtuoso in gradi di garantire per il futuro una rete ospedaliera in grado di rispondere ai bisogni di salute dei residenti delle aree più distanti dai grandi centri – e quindi dai grandi ospedali – come quelli della Val di Cornia o dell’Elba.

Grazie a chi fa del suo meglio con i mezzi di cui dispone, noi stiamo lavorando per dar loro quanto necessario per poter svolgere la loro preziosa attività nelle migliori condizioni possibili”.

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Landi a seguito della visita dell’ospedale di Piombino.