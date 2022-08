Home

1 Agosto 2022

Landi: “Vaccaro scelta in linea con sua storia, in prossimità di una scadenza elettorale, lascia il partito con cui è stata eletta. Si dimetta”

Livorno 1 agosto 2022

Lega Livorno: Landi, “da Vaccaro scelta in linea con sua storia. Per rispetto degli elettori si dimettano”

Questa mattina con una conferenza stampa i consiglieri della Lega Livorno, Vaccaro e Di Liberti, hanno annunciato

la loro uscita dal partito. A seguito delle dichiarazioni dei due ex leghisti, il consigliere regionale Marco Landi

dichiara:

In linea con la sua storia personale, la consigliera Vaccaro per l’ennesima volta, in prossimità di una scadenza elettorale, lascia il partito con cui è stata eletta.

Le motivazioni addotte oggi relative alla mancata celebrazione del congresso della Lega di Livorno città non reggono la prova dei fatti: i termini indicati dal partito stesso prevedono – e Vaccaro e Di Liberti lo sanno bene – prevedevano il 21 settembre quale ultimo giorno, con una ulteriore proroga stabilita in seguito a causa delle elezioni politiche. E nel rispetto delle norme tutti i congressi non ancora svolti, in provincia di Livorno come nel resto d’Italia, si terranno entro le scadenze fissate dal partito a livello nazionale.

Facciamo anche presente che Vaccaro e Di Liberti sono entrati in Consiglio comunale non solo grazie alle loro 1300 preferenze complessive, ma anche e soprattutto agli oltre 16mila voti presi dalla Lega a Livorno. Coerenza vorrebbe che i due consiglieri, per rispetto nei confronti dei 15mila livornesi che hanno votato Lega ma non i due fuoriusciti, rassegnassero le loro dimissioni e, nel caso di Di Liberti, dalla carica di vicepresidente del Consiglio comunale. Nel caso in cui decidessero di non dimettersi, tradendo l’impegno assunto con gli elettori, la Lega farà presente che l’importante ruolo di vicepresidente dell’assemblea consiliare non potrà essere ricoperto da chi non è più espressione della Lega.

