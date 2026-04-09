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Cronaca

l’Anvu interviene sulla vicenda disciplinare del comandante della polizia municipale di Livorno

Cronaca

9 Aprile 2026

l’Anvu interviene sulla vicenda disciplinare del comandante della polizia municipale di Livorno

Livorno 9 aprile 2026 l’Anvu interviene sulla vicenda disciplinare del comandante della polizia municipale di Livorno

L’Anvu (Associazione professionale polizia locale d’Italia) tramte il commissario regionale toscano, dottor Luciano Mattarelli interviene

sulla vicenda disciplinare riguardante il Comandante della Polizia Locale di Livorno. con la seguente nota:

“In relazione alla vicenda riportata dalla stampa locale, ed in particolare dall’articolo pubblicato

in data 15 marzo 2026, dal titolo “Il comandante Orlando convocato davanti all’Ufficio di

disciplina”, A.N.V.U. – Associazione Professionale della Polizia Locale d’Italia – ritiene

opportuno formulare alcune considerazioni nel rispetto di un approccio istituzionale, equilibrato

e improntato alla massima imparzialità.

Nei mass media si legge che il Comandante della Polizia Municipale avrebbe riferito

all’Amministrazione alcune condotte attribuite ad operatori del Corpo ritenute meritevoli di

approfondimento sotto il profilo disciplinare. Tra queste vengono richiamati comportamenti

quali l’utilizzo del veicolo di servizio per finalità non strettamente connesse all’attività

istituzionale, l’impiego di strumenti di coercizione fisica in assenza di giustificato motivo e

ulteriori irregolarità attinenti allo svolgimento del servizio.

Qualora tali segnalazioni siano state effettivamente formalizzate nell’ambito delle relazioni di

servizio e corrispondessero al vero, nell’esercizio delle funzioni di direzione e vigilanza proprie

dell’incarico ricoperto, esse devono essere ricondotte ai doveri istituzionali che gravano su chi è

chiamato a dirigere un Corpo di Polizia Locale. La segnalazione di fatti ritenuti rilevanti, infatti,

non costituisce un’iniziativa personale nei confronti dei singoli operatori, ma rappresenta uno

strumento ordinario di tutela della legalità amministrativa, del corretto funzionamento

dell’organizzazione e dell’immagine dell’istituzione. Giova ricordare che per il personale della

Polizia Locale sono previste norme in species, piu’ stringenti di quelle che sono previste per il

personale amministrativo, essendo la Polizia Locale una struttura ad ordinamento civile ma ad

organizzazione militare (cfr., tra altre, Consiglio Stato V° Sez. 4663/2000 ; 616/2006;

4605/2012) che mantiene come prius la propria disciplina ad hoc ( cfr. art. 70/2 del D.Lgs.

165/2001). In tale prospettiva, appare opportuno che l’attenzione rimanga concentrata sull’accertamento

oggettivo dei fatti e sulle eventuali responsabilità connesse alle condotte segnalate. È pertanto

ragionevole credere che, a seguito delle relazioni e delle segnalazioni interne richiamate

dall’articolo, siano state attivate le necessarie verifiche e che l’Ufficio per i Procedimenti

Disciplinari abbia avviato gli opportuni approfondimenti effettuati erga omnes. Il principio di

imparzialità dell’azione amministrativa richiede infatti che tutte le posizioni coinvolte siano

valutate con criteri uniformi e con il medesimo livello di attenzione.

In questo quadro si inserisce il tema del presunto conflitto di interessi attribuito al Comandante.

Alla luce di quanto narrato, non appare ictu oculi, a parere della Scrivente, individuabile una

concreta situazione di incompatibilità o di interferenza con l’interesse pubblico, che si sarebbe

determinata. In particolare, la circostanza che la coniuge del Comandante presti servizio

all’interno del medesimo Comando, per come rappresentata, non sembra di per sé idonea a

integrare sic et simpliciter una situazione di conflitto di interessi, in assenza di elementi ulteriori

e puntualmente circostanziati dai quali desumere una concreta alterazione dell’imparzialità

dell’azione amministrativa, un indebito vantaggio ovvero un’effettiva compromissione

dell’interesse pubblico. A parere della Scrivente, ergo, In mancanza di tali specifici presupposti,

il richiamo alla prefata ipotesi rischia di rimanere sul piano di affermazioni generiche, non

sufficienti a sostenere, sotto il profilo sostanziale, una contestazione dotata di adeguata

chiarezza e consistenza.

Per tali ragioni, A.N.V.U. è convinta che la vicenda sarà esaminata con la necessaria serenità

istituzionale, evitando letture parziali o ricostruzioni che possano prestarsi a interpretazioni

strumentali. Solo un accertamento completo e condotto secondo criteri di trasparenza,

imparzialità e uniformità di giudizio può garantire la piena tutela dell’Istituzione e della grande

maggioranza degli appartenenti alla Polizia Locale che quotidianamente operano nel rispetto

della legge e dei propri doveri d’ufficio e siamo convinti che gli organi preposti lavoreranno in

tal senso, quale organo super partes, svincolati da condizionamenti e preconcetti per la ricerca

della verità”.