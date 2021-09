Home

25 Settembre 2021

L'App di Google permette ai disabili di sare il telefono con occhi e volto

25 settembre 2021

Per permettere alle persone con disabilità di usare lo smartphone, Google mette in campo due nuovi strumenti che usano il volto e gli occhi

L’app per Android si chiama “Project Activate”

Project Activate consente di utilizzare un alcuni movimenti facciali per avviare un’azione con il telefono come ad esempio inviare un testo o effettuare una chiamata.

Tramite una nuova funzionalità che si chiama “Camera Switch” è possibile navigare nell’interfaccia di Android col volto.

Google scrive sul suo blog:

“Ogni giorno, le persone usano i comandi vocali come ‘Hey Google’, o le mani per i loro telefoni, questo non è sempre possibile per le persone con gravi disabilità motorie e del linguaggio

Per rendere Android più accessibile a tutti, stiamo lanciando nuovi strumenti che semplificano il controllo del telefono e la comunicazione tramite i gesti facciali”.

I Centers for Disease Control and Prevention stimano che 61 milioni di adulti negli Stati Uniti vivano con disabilità, il che ha spinto Google e i rivali Apple e Microsoft a rendere loro prodotti e servizi più accessibili.

L’app gratuita è attualmente disponibile in Australia, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti nel negozio Google Play.

