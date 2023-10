Home

Cronaca

L’appello: “non date in adozione i cuccioli prima del tempo necessario”

Cronaca

1 Ottobre 2023

L’appello: “non date in adozione i cuccioli prima del tempo necessario”

Atapc e Alca: "aspettate che abbiano almeno 60 giorni"

Livorno 1 ottobre 2023 – L’appello: “non date in adozione i cuccioli prima del tempo necessario”

Cuccioli trovati in una scatola da dare in adozione, la lettera di due associazioni per la tutela dei quattro piccoli a quattro zampe

Le associazioni si rivolgono al sig. Sindaco Dott. Luca Salvetti e alla Garante degli animali Prof.ssa Elisa Amato

La lettera:

“Le associazioni Atapc Livorno e A.L.C.A fanno Appello alle ss.ll. affinché I cuccioli di circa trenta giorni, ospiti al canile pubblico, a seguito del ritrovamento degli stessi in strada; non siano dati in adozione prima del tempo necessario ( 60 giorni ) età minima per garantire ai cuccioli una sopravvivenza, atteso che, non avendo la mamma, queste creature sono prive di tutte quelle difese immunitarie che solo il latte materno può trasmettere.

Inoltre . I cuccioli non dovrebbero essere separati dal nucleo in cui sono nati, già la lontananza dalla madre li rende insicuri, ed i fratellini tra loro creano un rinforzo caratteriale tale da permetterli nella vita futura, di non sviluppare ansie e paure.

Ci vediamo costrette a fare questo appello, perché abbiamo appreso dalla stampa che l’ufficio tutela animali cerca urgentemente adottanti per questi cuccioli.

Ci preme sottolineare che abbiamo ( finalmente) un canile pubblico, con direttore sanitario e stanza degenze.

Quale ambiente più sicuro per custodire e crescere queste creature?

Di conseguenza non vediamo la necessità di far uscire dal canile i quattro cuccioli”.

Firmato

Atapc livorno Simona Bertotto ( educatrice cinofila )

Giovanna Giusti presidente A.L.C.A

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin