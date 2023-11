Home

L’appello: “Sospendete l’abbattimento degli alberi della Parrocchia a La Rosa”

16 Novembre 2023

Livorno 16 novembre 2023 – L’appello: “Sospendete l’abbattimento degli alberi della Parrocchia a La Rosa”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera nella quale si chiede di salvare gli alberi della parrocchia de La Rosa

Sono un residente abitante in Via N. Machiavelli. Questa mattina noi gli inquilini del condominio ubicato in Livorno, via Machiavelli hanno ricevuto la lettera da parte del Parroco della Parrocchia di S. Rosa a Livorno, in cui ci avvisava dell’imminente taglio degli alberi confinanti con il nostro condominio a causa di molteplici segnalazioni da parte nostra.

Il nostro condominio non ha mai intimato una rimozione degli alberi, bensì ha chiesto la regolare manutenzione dei rami considerati a rischio. Padre Andrea Conti ci avvisava inoltre dell’autorizzazione del Comune di Livorno per l’abbattimento, di cui vorrei chiedere un riscontro ufficiale.

Da Agronomo professionista non ravvedo assolutamente pericolosità degli alberi, ad oltremodo abitati da scoiattoli e numerose specie di uccelli (tra cui delle upupe), ad eccezione di un albero che ha il fusto storto. In allegato potete trovare un pdf con le foto degli alberi in questione, assolutamente sani e bellissimi.

Visto il Regolamento del Verde Urbano approvato con Deliberazione C.C. n.233 del 29.11.2018 e la normativa nazionale ed europea in vigore,

Vista la mancanza di presupposti di pericolosità per gli alberi in questione,

CHIEDO

una risposta ufficiale da parte della Diocesi livornese

la verifica da parte dei Carabinieri forestali e del Comune di Livorno

la sospensione immediata del provvedimento di taglio degli alberi, assolutamente dannoso e ingiusto verso l’ambiente, gli animali, i nostri figli e la bellezza in genere.

