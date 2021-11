Home

L’apprendistato in Italia e Germania. Un confronto sul ruolo degli enti locali, appuntamento al Cisternino di Città

15 Novembre 2021

Livorno 15 novembre 2021

“L’apprendistato in Italia e Germania. Un confronto sul ruolo degli enti locali” è il titolo del convegno in programma lunedì 22 novembre alle ore 9.30 al Cisternino di Città (largo del Cisternino, 13).

L’evento si terrà in presenza ma anche in streaming.

E’ già possibile iscriversi inviando una email all’indirizzo mbennici@comune.livorno.it.

“Prosegue il nostro impegno per la promozione di uno strumento che – dichiara l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini – può favorire un ingresso qualificato nel mondo del lavoro garantendo al tempo stesso la possibilità di acquisire una formazione e anche titoli di studio di livello superiore.

Dopo la campagna informativa effettuata lo scorso anno – aggiunge – vogliamo mettere a disposizione dei giovani e delle imprese livornesi informazioni sulle buone pratiche che sono in atto nella nostra città e sulle opportunità che le agenzie per il lavoro mettono a disposizione del territorio”.

Inserito nell’ambito delle attività del Patto per la Formazione Locale, l’appuntamento rappresenta un approfondimento sullo strumento dell’apprendistato analizzato anche alla luce di quanto avviene in Germania.

La tavola rotonda in programma alle ore 11.30, moderata da Elisabetta Corbucci di Anpal Servizi (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), permetterà di presentare le esperienze di apprendistato sia dal punto di vista delle istituzioni deputate alla formazione sia dall’ottica delle imprese.

“Particolarmente significativa – chiosa l’assessore Simoncini – l’opportunità che nel pomeriggio sarà offerta alle imprese livornesi che operano nell’industria, nell’artigianato e nella ristorazione di incontrare gli esperti di Anpal Servizi. Sarà l’occasione per informarle delle facilitazioni anche fiscali e degli strumenti di supporto messi in campo dal pubblico nel caso di attivazione dell’apprendistato e in particolare dell’apprendistato duale”.

Per partecipare all’iniziativa è necessario prenotare inviando una email all’indirizzo mbennici@comune.livorno.it. Richiesto il green pass.

I lavori saranno anche trasmessi in streaming sul canale Youtube del Comune di Livorno (https://bit.ly/3by50ad).

Di seguito il programma:

ore 9.30 – Introduzione

Gianfranco Simoncini, assessore al Lavoro e alle Aziende del Comune di Livorno

Interventi

Katrinh Helber, Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

L’apprendistato duale in Germania

Cristina Grieco, Ministero dell’Istruzione

Apprendistato nella filiera tecnico-professionale

Miriana Bucalossi, Regione Toscana

Il ruolo delle Regioni nella promozione dell’apprendistato

Marco Claudi, Anpal Servizi

Apprendistato e politiche attive del lavoro

ore 11.30 – Tavola rotonda

Presentazione di esperienze di apprendistato

Modera Elisabetta Corbucci, Anpal Servizi

Intervengono

Manuela Mariani, ITI Galileo Galilei

Alessandro Turano e Gilbert Lepanto, ISIS Buontalenti Cappellini Orlando

Adriana Scammacca, C.I.O.F.S. -F.P. Toscana

Anna Scuotto, Gruppo ALI SpA

David Rodriguez, Adecco

Gloria Cappagli, Ordine dei Consulenti del Lavoro

ore 14.30 – Gli esperti Anpal Servizi incontrano le aziende

