Home

Sport

L’Ardenza Calcio – Fulgida Etruschi Rugby aderisce alla campagna Telethon

Sport

18 Dicembre 2021

L’Ardenza Calcio – Fulgida Etruschi Rugby aderisce alla campagna Telethon

Livorno 17 dicembre 2021

Ci sono sensazioni ed emozioni che vanno ben al di là di un bel gol decisivo realizzato nell’ultimo secondo di recupero o di una meta di ottima fattura che vale il sorpasso e giunge nell’ultima azione, nel cosiddetto ‘tempo rosso’, dopo l’80’.

La polisportiva Ardenza – Fulgida Etruschi, che vede protagonisti, sotto un’unica bandiera, giocatori di calcio e di rugby, scende in campo per un progetto di grande significato extra-tecnico. Un progetto benefico.

La polisportiva livornese, con il suo solito slancio, ha aderito alla campagna Telethon.

L’edizione italiana di Telethon venne creata nel 1990 da Susanna Agnelli in collaborazione con l’Uilm, l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare.

Un progetto grazie al quale viene promossa e finanziata la ricerca scientifica sulle malattie genetiche e malattie rare.

Con i fondi raccolti, grazie alla omonima maratona televisiva in onda sulle reti Rai, alle varie iniziative di raccolta, alla rete dei partner e alla rete dei volontari sul territorio, la Fondazione Telethon ha, tra le altre, scoperto la cura della Ada-Scid, malattia che costringeva i bambini che ne erano affetti a vivere dentro una bolla sterile (da qui il termine ‘bambini bolla’).

La maratona Telethon 2021 ha avuto inizio domenica 12 dicembre e si sta sviluppando, in varie piazze di tutta Italia, e anche online, in questi otto giorni, con la vendita dei Cuori di cioccolato realizzati dall’azienda torinese Caffarel.

I Cuori di cioccolato sono distribuiti dai volontari. Con grande entusiasmo la polisportiva Ardenza – Fulgida Etruschi ha aderito alla campagna benefica:

durante le due gare casalinghe in programma in questo fine settimana pre-natalizio (sabato 18 ore 15:00 in occasione della partita degli Juniores e domenica 19:00 alle 14,30 in occasione del match casalingo della Prima Squadra) saranno in vendita, presso il terreno di gioco ‘Gimona’ di piazza Ferrucci i Cuori Caffarel.

Superfluo sottolineare come sia importante una donazione: d’obbligo per chi ha… cuore presentarsi nel fine settimana al ‘Gimona’ per acquistare questi Cuori di cioccolata, al latte, fondente o alla gianduia.

Un prodotto ‘allegro e colorato’, perfetto per un regalo natalizio che scaldi il cuore non solo di coloro che lo ricevono, ma soprattutto di chi combatte contro patologie rare.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin