L’area fitness alla Rotonda sarà spostata, ecco come diventerà

12 Febbraio 2022

Livorno 12 febbraio 2022

Spostamento area fitness Terrazza Mascagni

L’attuale area fitness alla Terrazza Mascagni, realizzata su un’aiuola di ridotte dimensioni, è funzionalmente troppo vicina all’accesso ad altre strutture (baracchine, Acquario, stabilimenti balneari) oltre che all’area giochi per bambini recentemente realizzata. Tale vicinanza induce i piccoli utenti alla frequentazione delle attrezzature fitness anche durante gli allenamenti degli adulti, con rischio di incidenti.

Altro problema per la sicurezza, la presenza di elementi come le aste portabandiera, utilizzate dagli atleti per i loro esercizi pur non essendo predisposte per tale attività.

La crescita dell’utilizzo e la volontà di offrire un maggior numero di postazioni, la vetustà degli attrezzi e la necessità di sostituirli con elementi più moderni, funzionali e accessibili, insieme alla possibilità che si presenta di liberare la Terrazza Mascagni da strutture che hanno un impatto visivo, sia pur limitato, sull’elegante monumento, ha spinto l’Amministrazione comunale a decidere di spostare l’area fitness in luogo più adatto.

L’area giochi per bambini rimarrà invece nella sede attuale. Il pratino, che adesso si presenta rovinato e pressoché sostituito dal pietrisco, sarà ripristinato.

La nuova collocazione, individuata in largo Bellavista, nella porzione iniziale (lato città) della passeggiata a mare, presenta indubbi vantaggi. È equidistante dal viale Italia e dal mare, in continuità con il controviale della Bellana in corso di riqualificazione, e quindi perfettamente inserita nella viabilità pedonale e ciclabile costiera esistente e di prossima attuazione. Inoltre, la prossimità con il centro storico cittadino e con il Borgo ne amplierà notevolmente il bacino di utenza.

L’area è costituita da filari di lecci di varie età e dimensioni. Le attrezzature saranno posizionate tra la seconda e la terza fila di alberature, distribuite su un’ampia fascia per garantire distanziamento, lontane dalla fonte di rumore stradale e abbastanza in profondità per non impattare sul paesaggio, rimanendo comunque sufficientemente visibili dalla passeggiata per un facile accesso.

La possibilità, grazie alle alberature, di allenarsi all’ombra anche nelle ore più soleggiate o al riparo dal vento e dalla pioggia, costituiranno caratteristiche peculiari per questa nuova area fitness.

Saranno introdotti punti di illuminazione per un utilizzo anche serale, e sarà successivamente ampliata la dotazione di sedute.

Il fondo sarà opportunamente livellato con ghiaino tondo per consentire un facile accesso alle persone in carrozzella o con problemi di deambulazione, e nei punti opportuni sarà posizionata la pavimentazione antitrauma.

Per la corretta progettazione e la scelta delle attrezzature e dei materiali, come fatto anche per l’area di Antignano, nel corso del 2021 è stata svolta un’indagine che ha coinvolto professionalità del settore, preparatori atletici, istruttori di palestre, agonisti e normali utenti che, con incontri sul posto, hanno condiviso conoscenze ed esperienze, dando consigli sui prodotti disponibili sul mercato.

Gli stessi esperti hanno dato indicazioni su come adeguare le installazioni agli standard federali delle varie discipline, affinché queste aree attrezzate possano in futuro essere inserite nei circuiti sportivi del settore.

