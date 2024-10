L’area verde di via San Marino che “No Cubone” difende con le unghie e con i denti (Video)

Home

9 Ottobre 2024

L’area verde di via San Marino è diventata il simbolo della resistenza del comitato “No Cubone”, che continua a battersi con determinazione contro la costruzione di una nuova palestra pubblica.

Gli attivisti, preoccupati per l’impatto ambientale, tra le varie ragioni del loro dissenso alla realizzazione della struttura sottolineano l’importanza di preservare questo angolo di natura urbana. E’ un’area dove convivono diverse specie di piante, rifugio per uccelli e piccoli animali come scoiattoli. L’area, contrassegnata da cartelli informativi sulla flora e la fauna presente

La zona dal momento che sono partiti i lavori per la realizzazione della palestra pubblica è stata chiusa per delimitare il cantiere.

Nel video, le immagini raccontano questo spazio ormai destinato alla costruzione di un’opera pubblica e che viene difeso con le unghie e con i denti dal Comitato No Cubone