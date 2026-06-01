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Cronaca

L’Arena Astra non può essere considerata soltanto un impianto sportivo da gestire o uno spazio da assegnare, è uno storico Circolo operaio e spazio associativo

Cronaca

1 Giugno 2026

L’Arena Astra non può essere considerata soltanto un impianto sportivo da gestire o uno spazio da assegnare, è uno storico Circolo operaio e spazio associativo

Livorno 1 giugno 2026 L’Arena Astra non può essere considerata soltanto un impianto sportivo da gestire o uno spazio da assegnare, è uno storico Circolo operaio e spazio associativo

“Appello per un confronto pubblico sull’Arena Astra

Promossa da Arci Livorno e CGIL Livorno, si è svolta una prima partecipata assemblea pubblica sul futuro dell’Arena Astra alla luce del bando promosso dal Comune di Livorno.

Nei numerosi interventi dell’assemblea è emersa la volontà di allargare la partecipazione alla discussione attraverso il coinvolgimento della città in un percorso condiviso e finalizzato al rilancio e alla tutela dell’esperienza storica dell’Arena Astra.

Da questa volontà nasce il presente appello pubblico, rivolto a cittadine e cittadini, associazioni, realtà sociali, culturali, politiche e sindacali, con l’obiettivo di costruire la più ampia convergenza possibile intorno alla proposta di un confronto pubblico sul futuro dell’Arena Astra: un confronto capace di riconoscere fino in fondo la storia, la funzione sociale e la natura popolare di questo luogo.

Il Circolo ARCI Arena Astra nasce, infatti, nel 1945 dentro la storia operaia del Cantiere Navale Orlando, per decenni cuore economico e sociale di Livorno. Promosso dal dopolavoro del Cantiere, è stato fin dalla sua fondazione uno spazio di incontro per i lavoratori e le loro famiglie, per i giovani, i pensionati, per il quartiere e per la città, rappresentando un presidio di aggregazione, cultura, mutualismo e partecipazione. Negli anni, nonostante la chiusura del Cantiere e una crescente condizione di incertezza e difficoltà, l’Arena Astra ha continuato a vivere grazie all’impegno volontario e alla passione di chi ha portato avanti attività rivolte ai soci e alla città: sport accessibile a prezzi calmierati, doposcuola, corsi di lingua, teatro, iniziative culturali e percorsi di valorizzazione della memoria operaia e del patrimonio storico del Cantiere.

Ad aprile 2026 il Comune di Livorno, proprietario dell’immobile, a cui va riconosciuta la volontà di trovare una soluzione solida e duratura, ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative alla riqualificazione e alla successiva gestione dell’Arena Astra. L’impostazione del bando parte, però, da un assunto che risale a scelte di molte anni fa, non addebitabili a questa amministrazione, a nostro avviso errato che rischia di ridurre l’Arena Astra alla sola dimensione sportiva, senza riconoscere pienamente la storia operaia, sociale, culturale e aggregativa che il Circolo rappresenta per Livorno.

L’Arena Astra non può essere considerata soltanto un impianto sportivo da gestire o uno spazio da assegnare. È uno storico Circolo operaio, uno spazio associativo e popolare che negli anni ha svolto una funzione sociale imprescindibile per il quartiere e per la città. Per questo il suo futuro non può essere deciso senza tenere conto delle attività, delle relazioni, della memoria collettiva e del patrimonio che questo luogo custodisce.

Per queste ragioni, nell’imminenza della scadenza del bando, proponiamo di aprire un confronto nella città con le associazioni, con le organizzazioni sindacali, con le realtà sociali e sportive del territorio e con tutte le persone che in questi anni hanno attraversato, curato e fatto vivere l’Arena Astra.

Inoltre, pensiamo che ogni scelta futura debba garantire la continuità della funzione sociale, culturale e aggregativa del Circolo, riconoscendo il carattere orientato alla socialità e non al profitto, preservando il carattere popolare e impedendo che l’Arena Astra venga piegata a logiche speculative o esclusivamente economiche.

L’Arena Astra appartiene alla storia viva di Livorno: alla memoria del lavoro, alle relazioni nate attorno al Cantiere, alle generazioni che l’hanno attraversata e fatta vivere. Da questa storia comune deve partire ogni scelta sul suo futuro.

L’Arena Astra è figlia della storia di Livorno”.

L’assemblea pubblica Arena Astra, 27/05/2026