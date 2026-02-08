Basket 8 Febbraio 2026

Larga vittoria della Libertas con Ruvo di Puglia ma si fa male Piccoli

Foto Samuele Messerini

La Bi.Emme Service vince in scioltezza con Ruvo di Puglia e si riprende due dei quattro punti persi in classifica a causa del ritiro di Bergamo dal campionato di serie A2. Gli Amaranto rimangono in settima posizione, ma hanno ripreso il cammino dopo lo stop di Cremona.

La Libertas si è presentata con Filoni non al top e debilitato da un virus stagionale, ma con Tiby e Penna recuperati. Ruvo – che in casa delle squadre di alta classifica ha sempre sofferto – vuole riscattare al Modigliani Forum lo scivolone interno di domenica scorsa con Rimini.

Gli Amaranto partono subito bene. Due canestri Possamai firmano il 4-0 prima che gli ospiti si iscrivano al match con un parziale attivo di 7-2 e firmino il primo ed unico vantaggio della loro partita (6-7). La reazione della squadra di Diana è immediata e in un amen la partita è ribaltata (16-7).

La LL trova il canestro avversario con irrisoria facilità e Ruvo rimane a galla solo perché punzecchia bene da tre punti. Al 10’, però sono già 10 le lunghezze di vantaggio dei padroni di casa (32-22). Tiby è sontuoso (resterà 24’ sul parquet, sufficienti per segnare 20 punti e catturare 15 rimbalzi) ed il tentativo di rientro di Ruvo nel cuore del secondo quarto (32-26) viene frustrato in un giro di lancetta: 7-0 e 39-26.

All’intervallo la partita ha già preso una piega ben precisa (54-34). Il resto è una lunga volata verso la sirena conclusiva. Ruvo non riesce mai ad accorciare le distanze (svantaggio minimo dal 20’ in poi, 15 punti) e nel finale c’è gloria anche per il baby Gubinelli che segna due punti. Nota positiva: Diana si è potuto permettere di risparmiare le energie di Tiby e Woodson, pure lui a lungo in panchina.

Sulla vittoria, però grava l’ombra dell’infortunio occorso a Matteo Piccoli che in serata è stato trasportato in ospedale per la valutazione di una fortissima contusione a una mano. La sensazione è che mercoledì contro Torino non sarà della partita. Nelle prossime ore saranno chiarite diagnosi e relativa prognosi.

Bi.Emme Service Libertas Livorno – Crifo Wines Ruvo di Puglia 87-65 (32-22, 22-12, 14-14, 19-17)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Matthew james Tiby 20 (5/6, 1/7), Avery Woodson 20 (1/2, 4/9), Luca Tozzi 13 (5/7, 1/3), Lorenzo Penna 8 (1/3, 2/5), Ariel Filloy 8 (2/5, 1/4), Matteo Piccoli 6 (0/1, 2/4), Luca Possamai 6 (3/5, 0/0), Tommaso Fantoni 4 (2/2, 0/0), Niccolo Gubinelli 2 (1/2, 0/0), Fabio Valentini 0 (0/3, 0/5), Niccolo Filoni 0 (0/0, 0/1), Nilo Genti 0 (0/2, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 16 – Rimbalzi: 45 12 + 33 (Matthew james Tiby 15) – Assist: 16 (Lorenzo Penna 4)

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Russ Smith 13 (3/6, 2/9), Bernardo Musso 9 (1/3, 1/1), Scott Ulaneo 8 (3/4, 0/0), Pierre Brooks ii 7 (2/9, 1/4), Thomas Reale 7 (2/2, 1/4), Jacopo Borra 7 (3/4, 0/0), Mihajlo Jerkovic 6 (0/2, 2/4), Micheal Anumba 4 (0/2, 0/1), Aleksa Nikolic 4 (1/5, 0/1), Samuele Miccoli 0 (0/1, 0/1), Filippo Di zanni 0 (0/0, 0/0), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 22 – Rimbalzi: 38 10 + 28 (Mihajlo Jerkovic 7) – Assist: 8 (Russ SmithBernardo MussoScott UlaneoPierre Brooks iiThomas RealeJacopo BorraMihajlo JerkovicSamuele Miccoli 1)

