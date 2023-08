Home

Largo Christian Bartori: la situazione peggiora dopo l’esposto, ora è un circuito per moto che sfrecciano su una ruota

24 Agosto 2023

Livorno 24 agosto 2023 – Largo Christian Bartori: la situazione peggiora dopo l’esposto, ora è un circuito per moto che sfrecciano su una ruota

Dopo l’esposto consegnato a Sindaco, Questore e Prefetto in data 14 Luglio u.s. relativo al caos serale e notturno tra Largo Christian Bartoli, Via Puini e Via Angioletti – zona Antignano, nulla sembra essere cambiato

I residenti firmatari dell’esposto tornano nuovamente a segnalare la situazione di degrado e malamovida. Lo fanno anche con dei video a noi consegnati dove si vede il parcheggio di Largo Christian Bartoli usato come pista per correre in moto e fare esibizioni su una ruota. Oltre a questi video; altrettanti nei quali si vedono molti scooter che procedono contromano, altri invece che nel giusto senso di marcia sfrecciano a tutto gas incuranti degli stop.

La lettera dei residenti:

Purtroppo, nonostante innanzitutto la risonanza data dalla Vostra Testata, per la quale vi ringraziamo, ed i riscontri e rassicurazioni ricevute dal Sindaco, a mezzo di comunicato, e da Prefetto, in risposta ad una nostra email, la situazione non è in alcun modo migliorata.

Si continua a frequentare il largo Christian Bartoli fino oltre le 6 di mattina, il parcheggio stesso viene usato come pista da corsa per moto e ciclomotori che producono un rumore assordante, la via Puini, nonostante a senso unico direzione sud, viene costantemente percorsa in senso contrario in direzione nord con un pericolo costante per la circolazione stradale.

I giorni successivi, nonostante gli sforzi aggiuntivi di Aamps (encomiabile) e la relativa spesa pubblica connessa, le strade si presentato piene di rifiuti e bottiglie vuote.

Ci sono stati episodi di intrusioni, ovviamente non autorizzate, in spazi privati condominiali.

Ciclomotori rinvenuti senza targa e smontati di alcuni parti, abbandonati in mezzo alla strada con cavi elettrici e parti pericolose in bella vista – forse rubati o usati per compiere degli illeciti? Abbiamo avvisato svariate volte la Polizia Municipale ma a distanza di settimana le carcasse sono ancora lì.

In tutta la zona il rumore di moto e ciclomotori, spesso modificati per essere più “rumorosi”, è assordante ed udibile anche tenendo le finestre chiuse (e con le temperature attuali non proprio piacevole).

Purtroppo dobbiamo constatare, anche leggendo i vostri aggiornamenti sulla città, che il quartiere Banditella non è l’unico interessato da episodi continui di degrado e movida selvaggia, sopratutto perpetuati da giovanissimi, che a volte portano anche ad incidenti gravi, e sembra altresì che non ci sia una reale volontà da parte dell’attuale amministrazione di voler arginare questi problemi che, forse, stanno andando oltre la semplice movida sfociando in ben più gravi problemi sociali, lasciando interi quartieri abbandonati a se stessi. Quale sarà il prossimo quartiere?

