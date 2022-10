Home

Cronaca

Aree pubbliche

Largo Divo Demi, Balestri e Terreni (Spi-Cgil): “Finalmente è stata innestata la tamerice”

Aree pubbliche

30 Ottobre 2022

Largo Divo Demi, Balestri e Terreni (Spi-Cgil): “Finalmente è stata innestata la tamerice”

Livorno 30 ottobre 2022 – Largo Divo Demi, Balestri e Terreni (Spi-Cgil): “Finalmente è stata innestata la tamerice”

L’amministrazione comunale ha finalmente innestato in largo Divo Demi la tamerice che aveva promesso da anni. Si tratta di un primo piccolo passo importante per la riqualificazione della zona e per continuare ad onorare la memoria del partigiano Divo Demi, ucciso dai nazifascisti.

Finalmente dopo molti appelli la richiesta dello Spi-Cgil quartieri nord è stata accolta. Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione. Ringraziamo pertanto l’amministrazione comunale per la promessa mantenuta e in special modo il consigliere Piero Tomei per l’impegno dimostrato.

Renato Balestri (segretario Spi-Cgil quartieri nord di Livorno)

Roberto Terreni (delegato di comunità Spi-Cgil quartieri nord di Livorno)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin