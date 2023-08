Home

Attualità

L’arma segreta: bastone da trekking trasformato in fucile, arrestato idraulico (Video)

Attualità

31 Agosto 2023

L’arma segreta: bastone da trekking trasformato in fucile, arrestato idraulico (Video)

Piombino (Livorno) 31 agosto 2023 – L’arma segreta: bastone da trekking trasformato in fucile, arrestato idraulico

Una pattuglia di militari della Compagnia di Piombino, nel corso di ordinari controlli di persone e veicoli ha fatto una scoperta eclatante:

un idraulico deteneva illecitamente, nascosto nel suo automezzo, un vero e proprio fucile costruito artigianalmente, pienamente in grado di sparare proiettili calibro 8mm.

L’arma (lunga nel complesso circa un metro) è risultata esser costituita da un bastone da trekking, all’interno del quale era alloggiata una canna con camera di cartuccia della lunghezza di 92 cm; un otturatore, un percussore centrale a molla, azionabile con un grilletto costituito da un chiodo piegato.

Nel corso della perquisizione sono state rinvenute anche due cartucce calibro 8mm.

II soggetto è stato tratto in arresto per violazione dell’art. 23 della Legge 18 aprile 1975, nr. 110 (porto di armi clandestine)

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 188/2021, l’idraulico, allo stato, è ancora da ritenersi presunto innocente fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Il risultato in argomento evidenzia ancora una volta come le attività delle Fiamme Gialle siano trasversali, consentendo di tutelare da una parte gli interessi economico-finanziari dello Stato, dei cittadini e delle attività in regola, ma anche contestualmente realizzare servizi di prevenzione e a garanzia della sicurezza, nel caso di specie finalizzati al contrasto dell’uso/detenzione di armi irregolari.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin