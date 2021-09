Home

L’Armando Picchi Calcio acquista Mark Borboryo

12 Settembre 2021

L’Armando Picchi Calcio acquista Mark Borboryo

Livorno 12 settembre 2021

L’Armando Picchi Calcio comunica ufficialmente l’acquisto di Mark Borboryo per la stagione 2021-22.

Nato in Ghana il 7 settembre 1996, è un difensore centrale che all’occorrenza può giocare anche da terzino destro.

Nel suo curriculum vanta importanti esperienze in Serie A ghanese con il Tema Youth ed il Medeama, in Serie A ceca con il Bridlicna ed in Serie A austriaca con il Kufstein con il quale ha partecipato anche ai preliminari di Europa League, affrontando tra l’altro la Lazio di Inzaghi.

Nel 2019 è arrivato in Italia per vestire la casacca del Cenaia in Eccellenza con la quale ha disputato le ultime due stagioni.

Gia da circa un mese fa parte del gruppo a disposizione di Mister Sena e dalle prime amichevoli ha subito dimostrato le proprie capacità, tra cui sicuramente spiccano la forza fisica e la rocciosa marcatura difensiva.

