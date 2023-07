Home

Eventi

L’arte dei supereroi, al via a Livorno la mostra di Simone Bianchi con il patrocinio di Lucca Comics & Games

Eventi

12 Luglio 2023

L’arte dei supereroi, al via a Livorno la mostra di Simone Bianchi con il patrocinio di Lucca Comics & Games

Livorno 12 luglio 2023

A Livorno, nella suggestiva cornice dei Granai di Villa Mimbelli, arriva la mostra Simone Bianchi. L’arte dei supereroi promossa da Comune di Livorno e Fondazione Livorno, con il contributo di Castagneto Banca 1910 e il patrocinio di Lucca Comics & Games, l’importante fiera internazionale dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi, ai videogiochi e all’immaginario fantastico. La mostra, curata da Giorgio Bacci, verrà inaugurata venerdì 21 luglio alle ore 18 e resterà aperta fino al 12 novembre 2023.

Simone Bianchi, fin da bambino si interessa all’illustrazione, ha tradotto questa sua passione in professione, ma è anche diventato una vera e propria icona del mondo del fumetto facendosi interprete di personaggi mitici come Superman e Batman; Iron Man e Spider-Man; Thor e Capitan America; Wolverine; gli X-Men, gli Avengers, Sharkey – The Bounty Hunter (in collaborazione con Mark Millar, per Netflix) e molti altri.

La mostra, tramite la realizzazione di un percorso espositivo composto di dipinti originali, bozzetti e manifesti, intende ricostruire il processo creativo dell’artista, partendo dal disegno preparatorio per arrivare all’opera definitiva, pronta per la stampa. Un percorso immaginifico e ricco di sorprese, pensato per un pubblico ampio (giovanissimo ma non solo).

Uno spazio della mostra sarà dedicato al rapporto dell’artista con la scena musicale internazionale, a completare idealmente un vero e proprio viaggio nell’immaginario di un artista unico seguito da moltissimi appassionati di tutte le età.

Con l’artista interverranno:

Simone Lenzi Assessore alla Cultura Comune di Livorno

Luciano Barsotti Presidente Fondazione Livorno

Emanuele Vietina Direttore di Lucca Comics & Games

Giorgio Bacci Curatore della mostra

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin