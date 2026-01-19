Home

19 Gennaio 2026

“L’arte del gesto”: il 21 e 22 gennaio a Livorno un evento didattico e culturale con l’artista Cesare Catania

Livorno 19 gennaio 2026 "L'arte del gesto": il 21 e 22 gennaio a Livorno un evento didattico e culturale con l'artista Cesare Catania

Dopo il successo dell’evento “Nel Cuore della Terra: l’Abbraccio che Unisce”, tenutosi in Fortezza Nuova a Livorno nel giugno 2025, e dopo le esposizioni di Pietrasanta, Isola d’Elba, Museo MAC,n di Monsummano Terme e della Biennale di Firenze, Cesare Catania, artista contemporaneo, scultore e pioniere dell’arte phygital, torna a Livorno con un nuovo progetto culturale di forte valore educativo e sociale, interamente dedicato al mondo della scuola e all’arte collettiva.

Il progetto, dal titolo “L’Arte del Gesto: scrittura, musica e disegno come linguaggi di libertà”, si articolerà in due giornate consecutive, il 21 e il 22 gennaio 2026, coinvolgendo studenti, docenti, istituzioni e cittadini in un percorso che pone al centro l’arte come strumento formativo, inclusivo e universale.

Un progetto per la scuola e per la città

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Livorno, dalla Regione Toscana e dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, nasce con l’obiettivo di riaffermare l’importanza delle discipline artistiche tradizionali – la scrittura manuale, il disegno e la musica – come linguaggi fondamentali per lo sviluppo della creatività, del pensiero critico e della libertà espressiva dei più giovani. Il tutto sviluppato poi attraverso le abilità nella gestione della Intelligenza Artificiale.

In un’epoca caratterizzata da una digitalizzazione sempre più precoce, il progetto propone una riflessione consapevole sul valore del gesto, della manualità e del rapporto diretto tra corpo, pensiero e segno, restituendo centralità all’esperienza umana e sensoriale in abbinamento alla tecnologia e all’intelligenza artificiale.

Il programma

Mercoledì 21 gennaio 2026

La prima giornata sarà dedicata a un workshop laboratoriale presso l’Istituto Comprensivo Giuseppe Mazzini di Livorno, con il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Mazzini e dell’Istituto Comprensivo G. Bartonena. I ragazzi prenderanno parte a laboratori di disegno e di uso creativo dei colori, guidati da Cesare Catania e dai docenti, in un’esperienza collettiva di espressione e di riflessione. Durante la mattinata, 140 studenti realizzeranno 14 opere d’arte collettive, co-firmate dai ragazzi e dall’artista, dando vita a un’esperienza creativa condivisa di forte valore simbolico. Un percorso creativo ed etico per sottolineare l’importanza dell’arte come collante sociale e come mezzo educativo, esattamente i valori che vuole portare avanti Cesare Catania e il suo progetto dell’Abbraccio, presentato ufficialmente al pubblico nel 2022.

Giovedì 22 gennaio 2026

La seconda giornata si svolgerà presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, dove le classi e il pubblico saranno coinvolti in un dialogo culturale sui temi emersi durante il workshop nonché nella spiegazione ai ragazzi di come l’AI aiuti l’artista nell’espressione multi prospettica di un’arte non solo fisica ma anche phygital e digitale. In questo modo si darà la possibilità ai bambini di apprezzare il valore dell’intelligenza artificiale usata con scopo etico ed artistico.

Il programma prevede interventi istituzionali, con i contributi attivi, oltre che dell’artista Cesare Catania, anche della dottoressa Elisabetta Bini, della cantante lirica Natalia Valli, e dei dirigenti dei rispettivi istituti la dott.ssa Elena Rossi e la dott.ssa Maria Salvatrice Oriti.

Il Progetto dell’Abbraccio e l’Arte Democratica

“L’Arte del Gesto” si inserisce nel più ampio percorso del Progetto dell’Abbraccio, ideato da Cesare Catania e già patrocinato da numerose istituzioni pubbliche e private, progetto che gli è valso la nomina ad ambasciatore unico al Mondo per la Giornata Internazionale dell’Abbraccio (National Hugging Day) nel 2023. Una ricorrenza che cade proprio il 21 gennaio di ogni anno, dal 1986.

Il progetto è coerente con il Manifesto di Arte Democratica, scritto dall’artista Cesare Catania nel 2024, che promuove un’arte accessibile, inclusiva, pubblica e partecipata, capace di generare valore sociale e culturale.

Con questa nuova tappa, Livorno si conferma luogo privilegiato di sperimentazione e dialogo tra arte contemporanea, scuola e comunità, rafforzando un percorso che guarda al futuro delle nuove generazioni.

I Partner dell’Evento

L’evento è promosso da FBC (Canelli – AT), azienda che si occupa di verniciature industriali e che ha assistito l’artista Cesare Catania nella verniciatura delle sue opere monumentali realizzate nel 2025 e dall’azienda di hospitality La Bohème di Livorno, da sempre sensibile ai temi sociali e culturali.

