31 Marzo 2023

L’arte e la bellezza delle tradizioni livornesi, la cantina del Pontino riceve il quadro “Risiatori”

Livorno 31 marzo 2023 – L’arte e la bellezza delle tradizioni livornesi, la cantina del Pontino riceve il quadro “Risiatori”

“La sezione nautica Pontino ringrazia l’amico Andrea della Capanna che ieri sera è venuto a trovarci donandoci questo bellissimo quadro da lui fatto.

Ecco il quadro consegnato oggi all’amico Alessandro nel suggestivo scenario della cantina della Sezione Nautica Pontino San Marco: “Risi’atori” 120 x 80 acrilico su tela”

“Per chi non lo sapesse…

Spettacolare ed estremamente impegnativa per gli equipaggi, la Coppa Risiatori è una gara remiera in mare aperto che si svolge a Livorno solitamente nel mese di giugno e che insieme al Palio Marinaro, alla Coppa Ilio Barontini e alla Palio dell’Antenna, è compresa nelle quattro grandi “classiche” della tradizione remiera livornese. Nata nel 1978 su iniziativa della famiglia Neri, porta il nome dei “Risiatori”, gli impavidi scaricatori di porto ricordati per le loro imprese di salvataggio mentre, sfidando le tempeste a bordo di piccoli gozzi, cercavano di assicurarsi il diritto a scaricare le navi in entrata nel porto di Livorno.

Anche oggi la Coppa Risiatori è una gara fatta di forti emozioni, enorme fatica, impegno, coraggio e determinazione. Tutto insieme freneticamente, per 35 lunghissimi minuti. Non a caso, gli atleti arrivano al traguardo completamente stremati e stravolti dalla stanchezza. 7600 metri di voga a tutta forza in mare aperto non fanno infatti sconti a nessuno. Trattandosi di una gara di fondo, è quindi richiesta una grande preparazione atletica degli equipaggi e una buona di strategia di gara da parte dei timonieri. In ogni caso, alla fine, è veramente il più forte che vince.

Si parte dalla Torre della Meloria, situata a circa 5 kilometri fuori dalla diga del Molo Novo, che rappresenta l’ingresso del porto di Livorno.

Dopo la fase di partenza ogni timoniere può decidere la strategia e la rotta da seguire. A quel punto non ci sono più boe, correnti diverse, traiettorie particolari.

Là fuori gli 8 gozzi a 10 remi sono tutti sullo stesso livello e, essendo un percorso libero, non sono esclusi neppure eventuali scontri tra equipaggi, gli spettacolari “abbordaggi”, o tentativi di ostacolare gli avversari. La linea dell’arrivo è invece nello specchio d’acqua degli scali Novi Lena, nel cuore di Borgo Cappuccini”.