L’arte ha incontrato la natura: successo per la mostra degli studenti del Cecioni al Giardino della Pace

9 Giugno 2025

Sabato 7 giugno il Giardino della Pace di Nugola si è trasformato in una suggestiva galleria a cielo aperto grazie all’evento “Arte in Giardino”, che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse del Liceo Artistico “F. Cecioni” di Livorno. Dalle 11:00 alle 18:00, i visitatori hanno potuto ammirare un’esposizione di opere ispirate alla natura, realizzate dalle classi 2ALA, 2BLA, 2CLA e 4ALA, in un progetto che ha saputo unire creatività artistica, attenzione per l’ambiente e riscoperta del patrimonio storico.

L’iniziativa, promossa in collaborazione tra la Pro Loco di Nugola e il Liceo Cecioni, con il patrocinio del Comune di Collesalvetti, ha attirato numerosi visitatori, curiosi di scoprire un luogo spesso dimenticato ma carico di fascino: il giardino ottocentesco situato lungo la Strada Provinciale della Cerreta, al civico 21.

L’esperienza è stata resa ancora più coinvolgente dagli interventi pomeridiani:

a partire dalle ore 16:00; il narratore Pasquale Camacci ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso le vicende storiche del giardino, mentre il botanico Valtere Lenzoni ha svelato le peculiarità naturalistiche e le specie vegetali presenti nell’area.

Le opere esposte hanno messo in luce il talento dei giovani artisti, che hanno lavorato sotto la guida delle docenti Cristina Mannari (discipline plastiche), Alessandra Papi e Mina Risecchi (discipline pittoriche), Beatrice De Laurentiis (discipline geometriche) e Giulia Persico (laboratorio artistico), quest’ultima anche referente del progetto insieme al presidente della Pro Loco di Nugola, Simone Tirabasso.

“Arte in Giardino” si è rivelato un momento di grande valore culturale e umano: un’occasione per riscoprire un angolo prezioso del territorio, dove l’arte dei più giovani ha dialogato con la bellezza silenziosa della natura. Un evento che ha lasciato il segno, dimostrando come la scuola, quando si apre al territorio, possa diventare generatrice di bellezza e consapevolezza.

