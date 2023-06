Home

L’AS Roma si aggiudica il 1° trofeo Benetti (Foto e Video)





21 Giugno 2023

L’AS Roma si aggiudica il 1° trofeo Benetti (Foto e Video)

Livorno 21 giugno 2023 – L’AS Roma si aggiudica il 1° trofeo Benetti

Oltre 500 spettatori hanno affollato lo scorso 18 giugno a Livorno le tribune del Campo M. Magnozzi dove si è svolto il 1° TROFEO BENETTI organizzato dalla ASD LIVORNO FEMMINILE,dedicato all’omonima azienda in onore del suo 150° anniversario.

Ad aggiudicarsi il torneo è stata la AS ROMA che ha superato la JUVENTUS ai calci di rigore al termine di un avvincente incontro che non ha deluso le aspettative. Le due squadre si sono affrontate a campo aperto mostrando forza ,tecnica e bel gioco.

Il torneo, riservato alle under 15 delle 8 squadre professionistiche, ha una valenza nazionale ed è riconosciuto come il più importante in Toscana. In questa edizione a contendersi la vittoria erano JUVENTUS, INTER, ROMA, GENOA, SPEZIA ,PARMA, PIETRSANTA e LIVORNO.

Durante la giornata iniziata alle ore 9:30 e finita alle 21:00 , il Campo M. Magnozzi ha accolto numerose istituzioni e personaggi del mondo del calcio che sono venuti ad ammirare le splendide gesta delle giocatrici ed hanno espresso grande soddisfazione.

“ E’ una manifestazione di alto livello , che non potrà che avere un grande futuro” ha dichiarato . Il Consigliere regionale Francesco Gazzetti, presente anche Pietro Caruso Vice Presidente della Provincia, “Un onore partecipare a questo evento organizzato in maniera incredibile” , il Presidente dell’US LIVORNO ; Joel Esciua ha partecipato al momento indubbiamente più toccante della giornata, l’incontro con ASD ROMA 2000 DISABILI, associazione che ha raccontato il grande lavoro che ogni giorno viene messo in campo per offrire opportunità di pratica sportiva inclusiva, per promuovere l’uguaglianza e sfidare stereotipi sulla disabilità visiva, affinchè lo sport sia accessibile a tutti.

Graditissima la presenza del Capitano del Livorno Andrea Luci, che ha osservato con attenzione lo svolgimento delle partite e Giulia Bettazzi delegata regionale FIGC-SGS calcio femminile che ha premiato ,insieme alla Presidente ASD LIVORNO CALCIO FEMMINILE Giada Bellandi, tutte le squadre partecipanti dichiarando “ è un piacere essere qui oggi , per la prima volta una società di calcio femminile toscana ha organizzato un torneo a carattere nazionale “.

Soddisfatto l’ideatore e organizzatore Alessio Ciampi, dirigente della ASD LIVORNO che conclude la premiazione affermando “ Abbiamo costruito solide fondamenta ad una manifestazione che siamo certi crescerà in maniera esponenziale nei prossimi anni.

Un sentito ringraziamento va alla Pro Livorno 1919 Sorgenti, da anni collaboratrice con il Livorno women, che ha fornito la struttura, agli sponsor che hanno sostenuto il 1° TROFEO BENETTI, a TELELIVORNO per avere trasmesso in diretta l’intera giornata, a Christopher Domiziani Direttore artistico della Domiziani design che ha realizzato i premi della gara, che sono soprattutto oggetti di design frutto di una ricerca artistica specifica. Tanto nelle forme quanto nelle cromie questi premi si configurano come un omaggio al mare e all’onda, elemento chiave della città di Livorno.

Un ringraziamento particolare va ai tanti volontari che hanno lavorato instancabilmente per consentire lo svolgimento della manifestazione e la sua ottima riuscita.”



CLASSIFICA 1° TROFEO BENETTI

1° ASD ROMA

2° JUVENTUS

3° PARMA

4° INTER

5° SPEZIA

6° GENOA

7° LIVORNO

8° PIETRASANTA

MIGLIOR CAPOCANNONIERE TERENZI ILENIA -AS ROMA

IL MIGLIOR PORTIERE FLAVIA PERZI – AS ROMA

MIGLIOR GIOCATORE CHIARA FORMATO -JUVENTUS