Home

Rubriche

Cibo e bevande

Lasagna con Ricotta e Prosciutto Cotto: un Primo Piatto Veloce e Cremoso

Cibo e bevande

14 Agosto 2025

Lasagna con Ricotta e Prosciutto Cotto: un Primo Piatto Veloce e Cremoso

Lasagna con Ricotta e Prosciutto Cotto: un Primo Piatto Veloce e Cremoso

La lasagna non è soltanto il piatto delle grandi occasioni: può trasformarsi in una ricetta rapida, leggera e sorprendentemente semplice, perfetta per un pranzo in famiglia o una cena tra amici. Questa versione con ricotta e prosciutto cotto unisce cremosità e delicatezza, regalando un gusto avvolgente in soli 40 minuti di preparazione e cottura.

Ingredienti per 4 persone

250 g di sfoglia extra fine per lasagna

250 g di ricotta fresca

150 g di latte

60 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

100 g di prosciutto cotto

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Noce moscata q.b.

Preparazione

Iniziate versando la ricotta in una ciotola capiente. Unite un po’ di latte e mescolate con una frusta o un cucchiaio fino a ottenere una crema liscia e morbida. Regolate di sale, pepe e noce moscata per dare la giusta armonia di sapori.

Imburrate leggermente una pirofila e adagiate il primo strato di sfoglia per lasagna. Spalmate la crema di ricotta in modo uniforme, aggiungete il prosciutto cotto tagliato a pezzetti e completate con una spolverata generosa di Parmigiano Reggiano. Proseguite alternando strati di pasta, crema di ricotta, prosciutto e formaggio fino a esaurire gli ingredienti. L’ultimo strato va arricchito con abbondante Parmigiano e un filo di olio extravergine, così da favorire una gratinatura perfetta.

Infornate in modalità ventilata a 220°C per circa 30 minuti, fino a quando in superficie si sarà formata una crosticina dorata e croccante. Lasciate riposare per qualche minuto prima di servire: questo aiuterà a compattare la lasagna e a esaltare i sapori.

Consiglio dello chef: se volete dare una nota più fresca al piatto, potete aggiungere tra gli strati qualche foglia di basilico o sostituire il prosciutto cotto con prosciutto crudo dolce. Il risultato sarà comunque irresistibile.

Un primo piatto facile e versatile, che porta in tavola tutta la bontà della tradizione con un tocco di leggerezza e rapidità: perfetto per conquistare tutti, dal primo all’ultimo boccone.

Lasagna con Ricotta e Prosciutto Cotto: un Primo Piatto Veloce e Cremoso