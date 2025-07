Home

Lascia Capraia con la refurtiva ma viene fermato in porto a Livorno, denunciato un 20enne

23 Luglio 2025

Livorno 23 luglio 2025 Lascia Capraia con la refurtiva ma viene fermato in porto a Livorno, denunciato un 20enne

È costante ed intensificata l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno su tutto il territorio e soprattutto, nel periodo estivo, date le numerose presenze di villeggianti, anche nelle isole nonché nelle fasce litoranee. Proprio in tale ambito operativo è stata avviata e conclusa nel giro di poco tempo un’attività d’indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno che hanno agito in stretta osmosi operativa con i colleghi in servizio alla Stazione Carabinieri di Capraia. Proprio grazie alla rapidità di coordinamento fra i due suddetti Comandi dell’Arma territoriale è stato possibile individuare e denunciare in stato di libertà un giovane sopra i vent’anni ritenuto responsabile di ricettazione ai danni di un coetaneo che si trovava in vacanza con amici presso Capraia Isola.

Il giovane, sospettato della sottrazione di uno zaino contenente un PC portatile, un paio di auricolari senza fili di ultima generazione e un paio di occhiali da sole denunciati come oggetto di furto, è stato identificato mediante celere azione investigativa mettendo a sistema alcuni estratti video con la posizione fornita dal segnale GPS dell’apparato auricolare sottratto e con accertamenti che hanno consentito di ricostruire compiutamente la vicenda e gli spostamenti dell’indagato.

Nello specifico, alla vittima, sarebbe stato sottratto lo zaino che aveva lasciato incustodito per pochi secondi, approfittando di una sua momentanea distrazione. A seguito della richiesta di intervento, pervenuta alla Centrale Operativa dei Carabinieri dal 112 NUE, che segnalava il furto dello zaino, i Carabinieri sono intervenuti in pochi istanti e acquisita la posizione fornita dal segnale GPS dell’apparato, sono riusciti a localizzare l’area in cui il telefonino si trovava, recandosi subito al porto dell’isola. La posizione fornita dal dispositivo mostrava che gli auricolari si stavano allontanando dall’isola riuscendo così a risalire al traghetto che si stava dirigendo verso il porto di Livorno. Sono pertanto stati immediatamente allertati, dai Carabinieri di Capraia, i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno che, atteso l’attracco della nave e dopo alcuni controlli, sono riusciti a concentrare l’attenzione sull’odierno indagato che una volta rintracciato è stato sottoposto a perquisizione personale e sorpreso effettivamente in possesso dello zaino con tutto il materiale provento del furto. Costui è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno per il reato di ricettazione mentre alla vittima di furto, previo accurato riconoscimento, sono stati subito riconsegnati i propri effetti personali.

