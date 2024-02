Home

6 Febbraio 2024

Lascia i rifiuti di casa nel cestino stradale, sanzionato un 50enne

Livorno 6 febbraio 2024 –

La Polizia Municipale ricorda che la normativa sui rifiuti impone precise regole per la gestione e lo smaltimento, prevedendo sanzioni a carico di coloro che smaltisco illecitamente i propri rifiuti.

Le sanzioni sono amministrative per chi non rispetta le norme previste dall’Ordinanza sindacale sul porta a porta (Ord. Pap n. 339/2021) o le norme previste dal Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, mentre; sono penali per chi abbandona i rifiuti sul suolo.

La scorsa settimana la Polizia Municipale ha sanzionato amministrativamente un cittadino cinquantenne di Livorno che non aveva differenziato i propri rifiuti riunendoli in un unico sacco anche se di tipologia diversa (alluminio, organico, vetro, carta) e per aver conferito il sacchetto nel cestino stradale posto in via del Porticciolo proprio sotto al Palazzo Comunale .

La mancata differenziazione è stata sanzionata ai sensi dell’Ordinanza Pap (50 euro per non aver differenziato i rifiuti), l’utilizzo del cestino stradale è stato sanzionato ai sensi dell’art. 25 del Regolamento per la gestione dei rifiuti che vieta di conferire nei contenitori stradali i rifiuti urbani domestici

