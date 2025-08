Home

Provincia

Isole

Elba

Lascia il sentiero e resta intrappolato tra i rovi: turista tedesco salvato all’Elba

Elba

6 Agosto 2025

Lascia il sentiero e resta intrappolato tra i rovi: turista tedesco salvato all’Elba

Campo nell’Elba (Isola d’Elba. Livorno) 6 agosto 2025 Lascia il sentiero e resta intrappolato tra i rovi: turista tedesco salvato all’Elba

Si è conclusa fortunatamente senza gravi conseguenze la disavventura di un turista tedesco di circa 60 anni, che nel pomeriggio di ieri si è perso in una zona impervia vicino al paese di Sant’Ilario, all’Isola d’Elba, rimanendo bloccato tra la vegetazione.

Erano le 17:10 quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto la richiesta di soccorso dal 118 per una ricerca persona in area non accessibile. L’uomo, abbandonato un sentiero avrebbe perso l’orientamento. così il turista si è ritrovato intrappolato tra rovi, pruni e macchia bassa, senza riuscire a trovare una via d’uscita.

Sul posto è intervenuta prontamente la seconda squadra dei Vigili del Fuoco attualmente di potenziamento sull’isola per il periodo estivo. Grazie alla geolocalizzazione via GPS e all’utilizzo di attrezzature manuali da taglio, il personale è riuscito a farsi strada nella vegetazione fitta fino a raggiungere il malcapitato.

Il turista, seppur coperto di graffi ma in buone condizioni generali, è stato accompagnato in una zona sicura e affidato al personale sanitario della Pubblica Assistenza di Campo nell’Elba per le cure del caso.

L’intervento, tempestivo ed efficace, ha evitato che la situazione potesse degenerare, soprattutto considerando il caldo estivo e le condizioni dell’ambiente circostante. Una disavventura che si è conclusa nel migliore dei modi, grazie al coordinamento tra i soccorsi e all’esperienza dei Vigili del Fuoco.

Lascia il sentiero e resta intrappolato tra i rovi: turista tedesco salvato all’Elba