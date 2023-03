Home

2 Marzo 2023

Livorno 2 marzo 2023 – Lascia le chiavi in auto e gli viene rubata. Denunciato un 20enne

I Carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno deferito in stato di libertà per furto d’auto un giovane classe 2003, pluripregiudicato anche per reati contro il patrimonio, perché gravemente indiziato di essersi impossessato di un’autovettura in via Lorenzini.

La vittima aveva lasciato il veicolo in sosta con all’interno le chiavi per recarsi nelle vicinanze per compiere una veloce commissione quando uno sconosciuto, con grande spregiudicatezza, entrava rapidamente nel veicolo e si dava alla fuga.

La donna ha quindi allertato i Carabinieri che si sono immediatamente attivati riuscendo a ritrovare rapidamente l’autovettura sottratta e, grazie anche alle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona e delle aree limitrofe, ad identificare il presunto autore.

L’uomo dovrà rispondere di furto aggravato mentre l’auto, al termine degli accertamenti di rito, verrà restituita alla legittima proprietaria.

