12 Dicembre 2024

L’Asd Boca interrompe la collaborazione con Paolo Vannini Livorno 12 dicembre 2024

L’ASD Boca C5 Livorno comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con il responsabile tecnico della prima squadra Paolo Vannini.

A lui l’intera società rivolge un profondo ringraziamento per gli ottimi risultati conseguiti in questo ultimo anno di attività e per aver dato modo al club di affermarsi anche nel campionato nazionale di Serie B. Che le prossime avventure possano essere altrettanto ricche di successi.

Il nome del nuovo responsabile tecnico sarà reso noto a breve.