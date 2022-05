Home

Sport

Basket

Lasket, la stagione della Pielle si chiude a Borgomanero

Basket

7 Maggio 2022

Lasket, la stagione della Pielle si chiude a Borgomanero

Livorno, 7 maggio 2022

Ultima trasferta e ultimo impegno stagionale per la UNICUSANO PIELLE LIVORNO, di scena sul campo del College Basket Borgomanero (palla a due domenica 8 maggiore, ore 18:00): la squadra di coach Andrea Da Prato ha infatti conquistato la salvezza con ben due giornate d’anticipo, vedendo poi svanire sul più bello il sogno di entrare nella griglia playoff. Ma al tempo stesso, vista la quantità di retrocessioni in ballo e le difficoltà di affrontare i playout, la stagione della compagine biancoazzurra (neopromossa) non può che essere considerata positiva sotto numerosi aspetti.

Di fronte, al Pala Cadorna, il College Basket Borgomanero, squadra giovanissima e dal talento smisurato. Il roster piemontese, in preparazione per le finali nazionali Under 19 Eccellenza, nelle ultime ore ha ceduto Airaghi (a Empoli) e Diouf, lasciando ampio minutaggio a chi, appunto, lotterà per lo scudettino a Ragusa dal 6 al 12 giugno. Ovvero il play/guardia Boglio, il tiratore Jovanonic, le ali Ferrari e Ghigo, il 2005 Cecchi e molti altri prospetti di valore assoluto. A disposizione di coach Di Cerbo anche Marco Rupil, tornato alla base dopo il prestito ad Orzinuovi.

In casa Pielle da segnalare l’assenza di Fin, approdato ad Orzinuovi per i playoff. Arbitri dell’incontro Sordi di Casalmorano e Bettini di Faenza.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin