Home

Cronaca

L’assessore al lavoro Mirabelli incontra sindacati e categorie economiche

Cronaca

6 Luglio 2024

L’assessore al lavoro Mirabelli incontra sindacati e categorie economiche

Tra i temi il “Manifesto del Lavoro Buono” e la Blue Economy

Livorno, 5 luglio 2024 – L’assessore al lavoro Mirabelli incontra sindacati e categorie economiche

In apertura del nuovo mandato amministrativo, Federico Mirabelli, assessore allo Sviluppo economico e alle Politiche del Lavoro, ha iniziato un giro di incontri con le organizzazioni sindacali e le categorie economiche.

Ieri, giovedì 4 luglio, nel corso della mattina ha incontrato una delegazione della Cgil, rappresentata dal segretario generale Fabrizio Zannotti e da Monica Cavallini della Segreteria confederale. Nel pomeriggio invece ha visto invece Massimo Marino segretario generale della UIL.

“In apertura degli incontri – spiega l’assessore Mirabelli – ho illustrato le linee lungo le quali si svilupperà l’azione dell’Amministrazione, partendo dall’idea di elaborare, insieme alle parti sociali, il Manifesto del Lavoro Buono. Riteniamo importante definire una strategia condivisa per creare occasioni finalizzate alla promozione di un lavoro di qualità da un punto vista delle competenze e delle professionalità, sicuro e ben retribuito.

L’altra linea di lavoro riguarda invece lo sviluppo economico, dove la Blue Economy può svolgere un ruolo fondamentale nella definizione di un programma di sviluppo in grado di sostenere i diversi ambiti economici

Gli incontri sono stati inoltre utili per fare una panoramica generale sui principali settori produttivi e sulle principali aziende presenti nel territorio a partire dall’industria, dalla portualità fino al ruolo del turismo; in particolare ci siamo soffermati sul tema dell’Accordo di Programma per Livorno e dell’Area di crisi complessa. E’ stato affrontato inoltre il tema degli appalti da leggere in stretta relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale sul salario minimo sulla quale l’Amministrazione Comunale si è impegnata subito per una graduale applicazione”.

L’assessore al lavoro Mirabelli incontra sindacati e categorie economiche