L’assessore al Porto Barbara Bonciani alla premiazione degli studenti meritevoli degli istituti tecnici navali

18 Maggio 2021

Livorno, 18 maggio 2021

L’assessore al Porto Barbara Bonciani domani, mercoledì 19 maggio, alle ore 16,30 , parteciperà per conto dell’Amministrazione Comunale alla Cerimonia di consegna dell’attestato di riconoscimento, per l’impegno profuso negli studi e per gli eccellenti risultati ottenuti, agli studenti meritevoli diplomatisi presso gli Istituti Tecnici – Trasporti e Logistica opzioni conduzione del mezzo navale “CMN” per l’anno scolastico 2019/2020.

La Cerimonia è organizzata dal Collegio Nazionale Capitani che da sempre svolge un ruolo attivo e importante a sostegno del prestigio professionale dei soci oltre che nella programmazione e gestione di corsi professionali di qualificazione, perfezionamento e specializzazione del settore mare.

Alla cerimonia parteciperanno il Direttore marittimo della Toscana Gaetano Angora, il Presidente nazionale del Collegio Capitani Giovanni Lattich e il Capo delegazione di Livorno Salvatore Vasta, Claudio Capuano AdSP MTS.

“Ringrazio il Collegio Nazionale capitani – ha dichiarato l’Assessore Bonciani – per l’impegno a sostegno dei ragazzi meritevoli diplomati presso gli istituti tecnici della Toscana e esprimo i migliori auguri agli undici ragazzi che vengono premiati per il loro merito nel percorso scolastico.

Le professioni del settore mare, in una città come la nostra, meritano di essere valorizzate e supportate, con particolare attenzione al lavoro marittimo.

A questo proposito mi preme ricordare l’impegno del Comune di Livorno che lo scorso anno è entrato a far parte del Comitato Welfare Gente di mare con la volontà di dare il proprio contributo nell’ambito delle attività di sensibilizzazione a supporto del lavoro marittimo”.

