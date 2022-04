Home

L’Assessore al porto Barbara Bonciani relatrice a Genova alla sesta edizione della Shipping 4.0

6 Aprile 2022

L’Assessora al porto Barbara Bonciani relatrice a Genova alla sesta edizione della Shipping 4.0 sui temi degli effetti prodotti dai processi di digitalizzazione e automazione in ambito portuale e logistico sul lavoro

Livorno 6 aprile 2022

La sesta edizione di Shipping 4.0, evento organizzato da Promoest e promosso da Assiterminal e The International Propeller club che si terrà dall’8 al 10 aprile è focalizzata sulle nuove frontiere dell’industria dello shipping del sistema italiano in relazione alla catena logistica integrata. Fra le novità di questa edizione la collaborazione con il Parlamento Europeo per la centralità che il tema assume a livello internazionale.

Di grande attualità i temi che saranno affrontati nell’ambito del settore navale e della logistica in ottica di industria 4.0 tra cui innovazione, formazione, tecnologia, digital transformation, cybersecurity, futuro sostenibile e transizione energetica.

I lavori si apriranno la mattina dell’8 aprile presso il Genoa Blue District con i saluti istituzionali delle autorità, seguiti da quattro tavole rotonde.

L’Assessora Bonciani parteciperà come relatrice alla tavola rotonda dal titolo “L’impatto delle tecnologie sulle prospettive e sull’organizzazione del lavoro in ambito portuale: stato attuale e sfide future”. Obiettivo della round table sarà quello di discutere delle modifiche agli aspetti organizzativi del lavoro determinate dai processi di automazione e digitalizzazione in ambito portuale e logistico, processi che stanno rendendo obsolete molte mansioni e necessarie la conversione di alcune delle competenze attuali oltre che la creazione di nuove professionalità.

“Il cambio di paradigma tecnologico, – afferma l’Assessora – già diventato realtà in alcuni contesti portuali del nord Europa e dell’area euro-mediterranea, impone, infatti, una riflessione su come anticipare e gestire i processi di innovazione tecnologica in corso al fine di tutelare i lavoratori, generare efficienza nei processi e creare nuove opportunità professionali; tale riflessione interessa in modo significativo anche la città e il porto di Livorno, considerato l’investimento in corso della Darsena Europa e necessiterà di una più forte sinergia fra mondo della ricerca , della formazione , istituzioni e imprese portuali e logistiche ”.

La Tavola rotonda sarà moderata da Massimo Clemente Cnr Iriss Napoli e oltre all’Assessora Bonciani vedrà la presenza di Paolo Dario, già Prorettore alla Terza Missione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Associato Cnr-Iriss, Mario Sommariva, Presidente Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale; Marco Conforti, Board member di Feport – European terminal operators association; Berardina Tommasi, Policy Officer for Dockers ETF – European Transport Workers’ Federation;; Umberto Masucci, Presidente The International Propeller Clubs, Propeller Port of Naples; Claudio Ferrari, Professore Ordinario presso l’Università di Genova.

L’assessora Bonciani aggiunge: “la partecipazione alla shipping 4.0 favorisce il dialogo con operatori e enti territoriali su tematiche di grande attualità e permette anche di portare l’esperienza di Livorno in un ambito di riferimento nazionale e internazionale”

