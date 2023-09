Home

Livorno, 26 settembre 2023 – L’Assessore al porto Bonciani porta la città di Livorno al Global Summit come seguire l’evento

L’Assessore al porto e all’innovazione Barbara Bonciani porta la città di Livorno al Global Summit della Coalizione digitale verde europea.

Digitalizzazione e sostenibilità ambientale sono le parole chiave del Summit Internazionale Digital With Purpose Global Summit che si terrà a Lisbona dal 27 al 29 settembre.

Il Summit internazionale è realizzato e promosso dalla Coalizione digitale verde e dalla Commissione Europea con scopo di mettere l’innovazione e le soluzioni digitali al centro dell’agenda di sostenibilità e la sostenibilità al centro dell’agenda digitale. Oggi è chiaro come la digitalizzazione costituisca la chiave per affrontare le sfide in materia di sostenibilità e consentire ai leader mondiali di costruire un futuro più sostenibile.

L’Assessore al porto e all’innovazione Barbara Bonciani è invitata a partecipare al Global Summit per discutere il ruolo delle pubbliche amministrazioni e delle città porto nella trasformazione digitale orientata al miglioramento della sostenibilità ambientale, portando l’esperienza di Livorno.

La Coalizione digitale verde europea è un gruppo di società impegnate a sostenere la trasformazione digitale e verde dell’UE con gli obiettivi di investire nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni digitali verdi con una significativa efficienza energetica e dei materiali che ottengono un impatto positivo netto in un’ampia gamma di settori, di sviluppare metodi e strumenti per misurare l’impatto netto delle tecnologie digitali verdi sull’ambiente e sul clima e di co-creare, con rappresentanti di altri settori, raccomandazioni e linee guida per la trasformazione digitale verde di questi settori a beneficio dell’ambiente, della società e dell’economia.

Spiega l’assessore Bonciani: “Livorno è stata scelta come caso studio per le buone prassi realizzate nel campo della digitalizzazione orientata alla sostenibilità del porto e della città. La costituzione del CITEM, Centro per l’innovazione e le tecnologie del mare che raccoglie i centri di ricerca presenti nelle strutture di Scoglio della Regina e di Dogana d’Acqua in cui si sviluppano tecnologie e modelli digitali di interesse europeo e internazionale ha permesso di rafforzare la posizione innovativa di Livorno in ambito europeo (ne sono esempio i recenti progetti di digitalizzazione orientati alla portualità e alla logistica realizzati dal CNIT). Inoltre, il lavoro svolto dalla nostra città nell’ambito delle soluzioni di efficientamento energetico, con lo sviluppo della smart city ha permesso, in collaborazione con Enea di sperimentare nuove soluzioni gestionali e la promozione di nuovi servizi capaci di unire efficienza e sostenibilità”.

L’Assessore Bonciani interverrà da remoto nella tavola rotonda prevista il 28 settembre alle ore 15 dal titolo “Assessing the climate impact of digital solutions”.

La tavola rotonda sarà moderata da Pearse O’Donohue, Director for the Future Networks DG Connects, Commissione Europea e vedrà la partecipazione di Adam Elman , Head of Sustanaibility EMEA e Melanie Kubin-Hardewing, Vice President Group Corporate Responsibility Deutsche Telekom, Veronika Thieme, Head of EU Delivery The Carbon Trust, Massamba Thioye, project Executive UN Climate Change Innovation Uhb at UNFCCC.

Sarà possibile seguire la tavola rotonda in lingua inglese dal seguente sito web:

https://event.digitalwithpurpose.org/about

