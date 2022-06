Home

L'assessore Cepparello presenta la prima comunità energetica della città di Livorno. Il video promozionale

13 Giugno 2022

L’assessore Cepparello presenta la prima comunità energetica della città di Livorno. Il video promozionale

Livorno, 13 giugno 2022

Presentata questa mattina dall’assessora all’Ambiente Giovanna Cepparello la prima comunità energetica livornese (e numero otto a livello nazionale) e il video che la promuove. L’iniziativa, in appendice alla rassegna teatrale “Scenari di Quartiere” è stata raccontata da Andrea Migli, che ha creato la comunità energetica e da Fabrizio Brandi, direttore artistico di Scenari di Quartiere e immagine e voce del video.

La comunità energetica, la cui normativa è stata riconosciuta in Italia, recependo una direttiva europea, soltanto tre anni fa; è costituita da un gruppo di cittadini e anche di imprese dello stesso quartiere che si uniscono per usare l’energia prodotta da uno o più impianti fotovoltaici, non utilizzata dal legittimo proprietario.

Lo Stato riconosce alla comunità un incentivo economico (non uno sconto in bolletta).

Per entrare a fare parte della comunità è necessario mettersi in contatto con il proprietario dell’impianto fotovoltaico e darne comunicazione ad Enel www.Enel.it

“come altre città italiane il Comune di Livorno ha aderito al manifesto delle comunità energetiche. – ha detto l’assessora Cepparello durante l’incontro con la stampa –

L’Amministrazione Comunale si è impegnata a promuovere questa ottima pratica, non soltanto informando la cittadinanza come stiamo facendo; ma anche cercando in un prossimo futuro di creare comunità energetiche a partire dagli edifici pubblici.

La creazione di questa comunità energetica a Livorno permette all’Amministrazione di dare un messaggio chiaro alla città:

è una cosa che si può fare, non è difficile da realizzare, conviene dal punto di vista economico e fa bene all’ambiente.

In più questa pratica contribuisce a fare comunità.

Per questo l’Amministrazione ha apprezzato molto la disponibilità di Scenari di Quartiere. Abbiamo infatti utilizzato l’arte di Fabrizio Brandi che ha realizzato il primo spot che viene dal territorio sulla comunità energetica.

Come Amministrazione ringraziamo i cittadini che per primi hanno sperimentato questa modalità”.

Il video promozionale





