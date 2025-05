Home

Cronaca

L’associazione Livorno Palestina in piazza “Con la Palestina nel cuore”

Cronaca

8 Maggio 2025

L’associazione Livorno Palestina in piazza “Con la Palestina nel cuore”

Livorno 8 maggio 2025 L’associazione Livorno Palestina in piazza “Con la Palestina nel cuore”

L’associazione culturale Livorno Palestina promuove una manifestazione pubblica per sabato 10 maggio, con inizio alle ore 15.30 in piazza Cavour, per esprimere solidarietà al popolo palestinese. L’iniziativa, dal titolo “Con la Palestina nel cuore”, nasce con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

“Livorno scende in piazza per chiedere la fine delle violenze e per rivendicare il diritto alla libertà e alla dignità del popolo palestinese”, affermano gli organizzatori nel comunicato che accompagna l’evento. Al centro della protesta, la richiesta di un cessate il fuoco e l’appello alla comunità internazionale affinché si attivi per fermare le ostilità in corso e garantire il rispetto dei diritti umani.

Il corteo – spiegano dall’associazione – sarà un momento di mobilitazione civica e pacifica, aperto a tutti coloro che vogliono esprimere vicinanza e solidarietà alle vittime del conflitto. Durante la manifestazione sono previsti interventi pubblici, testimonianze e momenti di riflessione.

L’appuntamento è fissato per sabato 10 maggio alle 15.30 in piazza Cavour.