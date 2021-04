Home

1 Aprile 2021

Livorno 1 aprile 2021 – L’Associazione Nazionale Carabinieri dona uova di Pasqua a pediatria

La Sezione di Livorno dell’Associazione Nazionale Carabinieri, questa mattina, ha consegnato 23 uova di Pasqua ai piccoli ospiti del reparto pediatrico dell’ospedale di Livorno.

Due rappresentanti, a nome del presidente e di tutti i soci, come si ricorderà Carabinieri in congedo, hanno consegnato i loro doni al personale medico in servizio presso quel reparto.

Le limitazioni imposte dall’attuale emergenza sanitaria, infatti, non hanno consentito di incontrare i bambini ed i ragazzi presenti in quel reparto.

Ad accogliere i carabinieri dell’ANC è stato il dott. Roberto Danieli

