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Cronaca

L’Associazione Randi annuncia il prossimo avvio di una nuova Casa Rifugio a indirizzo segreto

Cronaca

30 Giugno 2026

L’Associazione Randi annuncia il prossimo avvio di una nuova Casa Rifugio a indirizzo segreto

Livorno, 30 GIUGNO 2026

L’Associazione Randi annuncia il prossimo avvio di una nuova Casa Rifugio a indirizzo segreto, destinata all’accoglienza immediata di donne italiane e migranti, con o senza figli e figlie minorenni, vittime di maltrattamenti e violenza di genere.

La struttura nasce per offrire protezione, sicurezza e supporto alle donne che necessitano di un intervento urgente, su richiesta del SEUS, o che si siano rivolte alle Forze dell’Ordine, al Pronto Soccorso, ai Servizi Sociali oppure direttamente al Centro Antiviolenza Randi.

L’apertura della Casa Rifugio è stata resa possibile grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, che continua a investire con convinzione nel rafforzamento delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne e nella tutela delle vittime.

La nuova struttura rappresenta inoltre un importante risultato del Programma Antiviolenza coordinato dal Comune di Livorno, ente capofila della Rete Antiviolenza territoriale, che negli ultimi anni ha promosso il rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, servizi pubblici, aziende sanitarie, forze dell’ordine, centri antiviolenza e soggetti del terzo settore, con l’obiettivo di garantire risposte sempre più tempestive ed efficaci alle donne vittime di violenza.

L’apertura della Casa Rifugio costituisce una delle principali azioni previste dal Programma Antiviolenza 2026 e rappresenta un significativo ampliamento del sistema locale di protezione. Grazie a questo nuovo presidio aumentano infatti i posti disponibili per l’accoglienza protetta e si rafforza la capacità della rete cittadina di rispondere alle situazioni di emergenza, offrendo percorsi integrati di tutela, sostegno e accompagnamento verso l’autonomia.

La nuova struttura va a consolidare il lavoro sviluppato dalla Rete Antiviolenza di Livorno a partire dal Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2024 e dal coordinamento permanente promosso dal Comune di Livorno, che ha consentito di costruire procedure condivise, strumenti comuni, attività formative congiunte e percorsi personalizzati di sostegno alle donne vittime di violenza.

La Casa Rifugio offrirà un luogo sicuro e riservato nel quale le donne potranno trovare accoglienza immediata e avviare un percorso di protezione, sostegno e ricostruzione della propria vita, all’interno di una rete di intervento qualificata e condivisa.

L’Associazione Randi invita a condividere questo importante momento partecipando all’evento di presentazione che si terrà:

Mercoledì 1° luglio 2026 alle ore 12.00 presso la sede dell’Associazione Randi Piazza XX Settembre 1/G

L’incontro sarà l’occasione per illustrare i servizi offerti attraverso questo nuovo spazio dedicato alla pronta accoglienza in emergenza delle donne vittime di violenza.

A seguire si terrà la conferenza stampa di inaugurazione ufficiale, alla presenza della Vicesindaca Libera Camici, durante la quale verranno presentati gli obiettivi, le modalità operative della struttura, il percorso che ha portato alla sua realizzazione e il ruolo che essa svolgerà all’interno della Rete Antiviolenza territoriale coordinata dal Comune di Livorno.