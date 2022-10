Home

13 Ottobre 2022

Livorno 13 ottobre 2022 – L’associazione Vivi Centro “adotta” piazza Caproni e le fioriere di via Sardi

L’assessora Viviani: “Socialità diffusa e decoro per la transizione ecologica e solidale”

Più verde in città, per renderla più bella, vivibile e compatibile:

l’Associazione Vivi Centro Livorno ha presentato al Comune un progetto per adottare piazza Caproni e le fioriere in via Sardi, due punti di verde in centro.

Con i patti di collaborazione per i beni Comuni del Comune di Livorno si a breve con la sistemazione delle fioriere in via Sardi; pulizia e valorizzazione di un piccolo punto verde dove sono state impiantate delle specie mediterranee che hanno superato il caldo torrido di questa estate.

Per il largo Caproni l’Associazione Vivi Centro Livorno ha presentato un progetto articolato, grazie alla collaborazione di Ekaterina Elistratova, una designer di giardini ucraina ospite a Livorno per i tristi eventi della guerra, che si è resa disponibile per collaborare nell’idea progettuale.

Alberi di tiglio ed un’aiuola sopraelevata:

questa è l’area, fra via Maggi e via Cantini, che ospita l’opera in bronzo dedicata alla poesia e ricorda il nome di un grande poeta labronico; Giorgio Caproni.

Il progetto accettato è una cornice di mirto e altri arbusti mediterranei. Saranno impiantati nell’area centrale dal dipartimento del verde del Comune di Livorno in autunno e curata dai volontari dell’associazione nei mesi successivi.

L’assessore all’Urbanistica e Verde del Comune di Livorno Silvia Viviani commenta:

“Socialità diffusa e decoro sono al centro di quella che oggi si identifica come “transizione ecologica e solidale”. Le dotazioni del verde in città aiutano a rendere la città più sana e amica delle persone.

I patti di collaborazione rendono concreti questi obiettivi fondamentali per la convivenza urbana.

L’Amministrazione Comunale ringrazia l’associazione Vivi Centro Livorno per i progetti con i quali adotta piazza Caproni e le fioriere in via Sardi, certa che tutti i cittadini e le cittadine li apprezzeranno”.

